Врачебная тайна статистики. Медиков в России стало больше, но их все равно недостаточно

Вместе с тем в государственных поликлиниках заметно снизилось количество врачей, напрямую работающих с пациентами, утверждают аналитики. По данным ЦНИИОИЗ, в 2000 году в учреждениях Минздрава работало более 600 тыс. врачей, а в 2023 году — 549 тыс. При этом лишь 63% врачей в госклиниках являются лечащими, то есть каждый третий не занимается диагностикой и лечением (речь идет, например, о специалистах по лабораторной и функциональной диагностике, а также об административных должностях). В итоге с 2000 года обеспеченность населения врачами в госклиниках упала с 42,2 до 38,2 на 10 тыс. человек, подсчитали в «Если быть точным». Напомним, что ту же мысль кратко выразил на этой неделе спикер Вячеслав Володин, обсуждая законопроект об обязательных отработках для выпускников медвузов: «Врачей нет в больницах» (см. «Ъ» от 31 октября).