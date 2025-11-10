Vortexa: санкции серьезно затруднили работу нефтяного терминала Rizhao Shihua в Китае

Загрузка коммерческих хранилищ Sinopec в Шаньдуне упала ниже 40% после того, как в октябре США ввели санкции (за прием иранской нефти) против терминала Rizhao Shihua — ключевого импортного узла компании. Для сравнения, уровень загрузки других коммерческих объектов в среднем составлял 55−65%, пишет ведущий аналитик Vortexa по китайскому рынку Эмма Ли.
Связанные с внесенным в черный список терминалом компании уже ищут альтернативных поставщиков, а Shandong Yulong Petrochemical после введения санкций со стороны Великобритании и ЕС вынуждена рассматривать такие варианты, как увеличение закупок российской нефти или сырья местного производства. Еще один выход — сокращение объемов переработки.
Поставки нефти с Ближнего Востока, из Атлантического бассейна и Канады «фактически остановились» из-за санкций.
Примечание: частный китайский нефтеперерабатывающий завод обычно импортирует около 150 тыс. баррелей в сутки российской нефти марки ESPO и еще 200−300 тыс. баррелей в сутки черного золота других производителей
Санкции против обоих объектов привели к замедлению разгрузки танкеров, увеличению скопления судов в прибрежных водах и сокращению доступности VLCC-танкеров для перевозки нефти нероссийского происхождения в ближайшей перспективе.
Несмотря на перебои в поставках такой нефти в Китай, частные НПЗ могут выиграть от увеличения дисконтов на нефть из Ирана и России. При этом нехватка импортных квот уже сдерживает ее закупки.