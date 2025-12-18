Волшебство за монеты: как зарабатывают Деды Морозы во всем мире

«Дед Мороз» с течением времени добрался и до Латинской Америки. В Чили его зовут Эль Вьехо Паскуэро. Он носит яркую красную одежду и живет в горах Анд, где проводит время с животными и птицами. Однако приходит волшебник не на Новый год или Рождество, а на Пасху. И подарки он дарит еще и взрослым.