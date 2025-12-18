Волшебство за монеты: как зарабатывают Деды Морозы во всем мире

Дед Мороз
Дед Мороз — главный российский волшебник. В славянской мифологии Мороз был суровым и грозным духом зимы. С течением времени образ менялся, и сегодня Дедушка Мороз это добрый старец с длинной белой бородой, который приходит на Новый год, чтобы дарить радость детям и взрослым.
Как отмечает Владимир Чернов, Дед Мороз за пару декабрьских недель превращается в одного из самых востребованных фрилансеров. По оценке сервиса «Зарплата.ру», средний доход Деда Мороза за праздничный сезон сегодня около 185 тысяч рублей. При этом его внучка Снегурочка получает примерно на 5 тысяч меньше.
Отдельный выезд на дом в Москве к концу декабря стоит от 5−7 тысяч рублей, а 31 декабря после вечера цены поднимаются до 13−20 тысяч за час. При плотном графике в пиковые дни команда из нескольких артистов легко делает «зарплату месяца» за одну неделю.
Санта-Клаус
Санта-Клаус является западным аналогом Деда Мороза. Он живет в Лапландии, а в Рождество ездит на оленях и доставляет детям подарки. В отличие от российского волшебника, Санта отождествляется с образом Николая Чудотворца.
У Санта-Клауса в США ставка выше, но и конкуренция сильнее, продолжает Владимир Чернов. По данным ZipRecruiter, средняя оплата работы Санты сегодня около $60 в час, большинство вакансий дают вилку $48−70 долларов. Для «торговых» Санта-Клаусов в моллах средняя ставка чуть ниже, около $23−24 в час.
Опрос проекта The Hustle показывает, что за сезон многие профессиональные Санты зарабатывают $5−10 тысяч, а часть выходит на $10−15 тысяч, у топов почасовая оплата доходит до $100−200.
Вайнахтсман.
Волшебник, связанный с Николаем Чудотворцем, также есть в Германии, зовут его святой Николаус. Однако подарки он дарит только в свой день — праздник святого Николайса 6 декабря. А на Рождество к германским детям приходит Вайнахтсман. В Германии он появился уже в XX веке, после знаменитой рекламы Coca-Cola с Сантой.
Немецкий Вайнахтсман зарабатывает скромнее, но стабильно. Исследование по Германии оценивает средний гонорар рождественских артистов примерно в 71 евро за одно выступление, а в крупных городах вроде Мюнхена и Дюссельдорфа ставки поднимаются до 84−88 евро за визит.
«В конкретных кастинг-объявлениях встречаются предложения около 220 евро за два дня по шесть часов, то есть порядка 18 евро в час за роль Weihnachtsmann на рождественской ярмарке», — говорит Владимир Чернов.
Южноевропейские «Деды Морозы»
Рождественские персонажи не обошли стороной и Южную Европу. Подарки детям Испании, Португалии и Италии приносят Папа Ноэль, Пай Натал и Баббо Натале. Волшебники также похожи на Санту — одеты в красное, с бородой и оленями. И снова благодаря «Кока-Коле».
В Южной Европе они живут по средиземноморским расценкам. В Испании вакансии в торговых центрах дают до 40 евро в час, обычный диапазон в объявлениях 20−40 евро.
В Италии отдельной статистики по Баббо Натале почти нет, но данные по аниматорам в Ломбардии показывают среднюю зарплату около 1 тысячи евро в месяц у обычных аниматоров. Сезонный Баббо Натале в торговых центрах и на елочных городках обычно получает выше средней, ориентировочно 10−20 евро в час, то есть за плотный декабрь можно собрать несколько тысяч евро, сопоставимых с испанскими ставками.
Вьехо Паскуэро
«Дед Мороз» с течением времени добрался и до Латинской Америки. В Чили его зовут Эль Вьехо Паскуэро. Он носит яркую красную одежду и живет в горах Анд, где проводит время с животными и птицами. Однако приходит волшебник не на Новый год или Рождество, а на Пасху. И подарки он дарит еще и взрослым.
У чилийского Вьехо Паскуэро разброс еще сильнее, отмечает Владимир Чернов. Репортажи несколько лет назад описывали «частного» деда мороза, который 24 декабря с 6 до 11 вечера объезжал дома и зарабатывал более 100 тысяч чилийских песо за вечер, работая по 15−20 минут на семью и дополучая хорошие чаевые.
В соцсетях бывшие сезонные «Паскуэро» рассказывают, что в удачный декабрь доход может достигать 10−11 миллионов песо за месяц, если брать корпоративы, торговые центры и выезды почти каждый день.
Сегацу-сан
Японского «Деда Мороза» зовут Сегацу-сан. Он непохож на западных Рождественских и новогодних волшебников — наряжен в зеленое кимоно, носит традиционный головной убор и бороду до пола. Да и работает Сегацу-сан не одну ночь, как его западные коллеги, а целых семь.
В Японии образ Сегацу-сан в коммерции чаще превращается в обычного Санта-Клауса в торговом центре. Объявления для Santa Claus staff или костюмированных аниматоров на декабрьские выходные дают оплату около 15 тысяч иен за день, то есть примерно 1,5−2 тысячи иен в час при стандартной смене.
Гайды по зимним подработкам для студентов называют вилку 850−1000 иен в час для подобных сезонных работ, то есть роль новогоднего волшебника в Японии платится чуть выше обычных студенческих подработок, но без «американской премии».
Зюзя
Как и Дед Мороз в России, Зюзя изначально был божеством зимы и холода, предвестником сильных холодов. Раньше Зюзя ходил без шапки, босиком и в белых одеждах. Он был лысым, толстым, а в руках вместо посоха носил булаву. Современный Зюзя больше похож на российского Деда Мороза.
Зюзя из Беларуси фактически монетизируется через бренд местного Деда Мороза. Посещение поместья Деда Мороза в Беловежской пуще сейчас стоит 30−40 белорусских рублей за взрослый билет, поток гостей около 150 тысяч человек в год.
В Минске индивидуальные программы вроде «чаепития с Дедом Морозом» продаются по 40−150 рублей за 30−60 минут, а выезды на дом оцениваются агентствами в несколько сотен рублей за поздравление. При хорошей загрузке в декабре это дает артистам доход, сопоставимый с обычной месячной зарплатой по стране, но без американских и московских «праздничных» сверхдоходов.
Если суммировать, то самые высокие сезонные заработки у Санта-Клауса в США и у столичных Дедов Морозов, которые могут сделать «зарплату года» за пару недель. Европейские Вайнахтсман и Баббо Натале живут на умеренные 10−20 евро в час, испанский Папа Ноэль в топовых местах приближается к верхней границе. В Латинской Америке и Восточной Европе доходы зависят от личной предприимчивости и числа заказов, но даже там новогодний волшебник остается одной из самых выгодных сезонных подработок.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».