Военный блогер Алехин владел автопарком на сумму более 10 млн рублей

Так, среди автомобилей ZEEKR 001, оценочная стоимость которого 4,3 млн рублей, а также Volkswagen Teramont стоимостью около 3,5 млн рублей и Haval H7, продающийся от 3,5 млн рублей.
При этом электромобиль ZEEKR 001 Алехин зарегистрировал на свое ООО «МРЦ Орто-Доктор имени Ю. И. Алехина» для уменьшения суммы налогов.
При этом в настоящее время у Алехина остался только один автомобиль — Haval H7, Volkswagen Teramont и ZEEKR 001 были проданы весной.
Юрист, руководитель научно-исследовательского центра «Право и спорт» Оливия Ливингстон 11 сентября рассказала, что Алехину может грозить уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
Также 10 сентября Министерство юстиции РФ выявило у военного блогера нарушения нескольких статей федерального закона «О некоммерческих организациях» в ходе проверки фонда фигуранта.
9 сентября стало известно, что в отношении Алехина проводится проверка по подозрению в мошенничестве, связанном с помощью военнослужащим СВО. Его подозревают в отмывании денег и уходе от налогов под прикрытием помощи участникам спецоперации. В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых он рассказал о способе отмывания миллионов рублей через свой благотворительный фонд. В рамках преступной схемы предприятие перечисляет фонду 200 млн рублей для якобы помощи фронту. После Алехин приобретает у аффилированной с компанией фирмы медикаменты на 150 млн для участников СВО.