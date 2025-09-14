Ричмонд
Военный блогер Алехин владел автопарком на сумму более 10 млн рублей

Военный блогер и экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин, которого проверяют правоохранительные органы после публикации видео с обсуждением им отмывания денег на помощи бойцам СВО, владел автопарком из трех автомобилей премиум-класса на сумму более 10 млн рублей.

Источник: Соцсети

Так, среди автомобилей ZEEKR 001, оценочная стоимость которого 4,3 млн рублей, а также Volkswagen Teramont стоимостью около 3,5 млн рублей и Haval H7, продающийся от 3,5 млн рублей.

При этом электромобиль ZEEKR 001 Алехин зарегистрировал на свое ООО «МРЦ Орто-Доктор имени Ю. И. Алехина» для уменьшения суммы налогов.

При этом в настоящее время у Алехина остался только один автомобиль — Haval H7, Volkswagen Teramont и ZEEKR 001 были проданы весной.

Юрист, руководитель научно-исследовательского центра «Право и спорт» Оливия Ливингстон 11 сентября рассказала, что Алехину может грозить уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

Также 10 сентября Министерство юстиции РФ выявило у военного блогера нарушения нескольких статей федерального закона «О некоммерческих организациях» в ходе проверки фонда фигуранта.

9 сентября стало известно, что в отношении Алехина проводится проверка по подозрению в мошенничестве, связанном с помощью военнослужащим СВО. Его подозревают в отмывании денег и уходе от налогов под прикрытием помощи участникам спецоперации. В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых он рассказал о способе отмывания миллионов рублей через свой благотворительный фонд. В рамках преступной схемы предприятие перечисляет фонду 200 млн рублей для якобы помощи фронту. После Алехин приобретает у аффилированной с компанией фирмы медикаменты на 150 млн для участников СВО.

