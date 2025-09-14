Военный блогер Алехин владел автопарком на сумму более 10 млн рублей

9 сентября стало известно, что в отношении Алехина проводится проверка по подозрению в мошенничестве, связанном с помощью военнослужащим СВО. Его подозревают в отмывании денег и уходе от налогов под прикрытием помощи участникам спецоперации. В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых он рассказал о способе отмывания миллионов рублей через свой благотворительный фонд. В рамках преступной схемы предприятие перечисляет фонду 200 млн рублей для якобы помощи фронту. После Алехин приобретает у аффилированной с компанией фирмы медикаменты на 150 млн для участников СВО.