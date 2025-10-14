Внести заправку: в России предложили установить потолок цен на АЗС

Правительство и ранее принимало ряд мер по стабилизации ситуации на рынке. Так, в конце сентября был продлен временный запрет на экспорт бензина и введены ограничения для других видов топлива. Запрет будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей. Еще одним постановлением власти ввели запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов, запрет не распространяется. Также вице-премьер Александр Новак предложил обнулить ввозные таможенные пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура.