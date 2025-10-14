Внести заправку: в России предложили установить потолок цен на АЗС

В России предложили установить максимально допустимые цены на автозаправочных станциях (АЗС). С такой инициативой в ФАС обратился Национальный автомобильный союз. Там хотят рассчитывать специальный индекс — стоимость топлива в аналогичный день прошлого года плюс инфляция. В 2025 году некоторые заправки повышали цены существенно выше инфляции, несмотря на рекомендации регуляторов, это уже привело к проверкам и мерам антимонопольщиков. Поддерживают ли власти и бизнес такую идею — в материале «Известий».
Как предлагается формировать потолок цен на заправках
С инициативой ввести потолок цен на заправках выступил Национальный автомобильный союз (НАС). С письмом президента союза Антона Шапарина главе ФАС Максиму Шаскольскому ознакомились «Известия».
— В условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских заправках, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции, — пояснил «Известиям» Антон Шапарин.
Ранее «Известия» писали, что в ряде субъектов страны некоторые заправки стали ограничивать отпуск топлива, а также повышать цены. В частности, несетевые АЗС подняли стоимость примерно на 10%, или на 5−8 рублей к прайсу сетевиков. Сообщалось о таких случаях в Тамбовской, Тверской, Липецкой областях.
При этом власти стараются не допускать подорожания бензина в рознице выше темпов инфляции в годовом выражении либо сохранять эти показатели близкими. Такая политика реализуется посредством давления регуляторов, в первую очередь ФАС, на нефтяные компании.
— Однако следует понимать, что действующие механизмы регулирования работают с вертикально интегрированными компаниями (ВИНКами), сети которых придерживаются более стабильной ценовой политики, а независимые АЗС свободны в своем ценообразовании. На отдельных заправках Аи-92 стоит уже более 70 рублей за литр, что на 4 рубля выше средней стоимости. Такое отклонение не может не наводить на мысли о том, что отдельные игроки пытаются извлечь сверхприбыль на фоне публикаций в некоторых СМИ о возможном дефиците топлива, — отметил Антон Шапарин.
Для усиления контроля за ситуацией Минэнерго и региональные управления ФАС начали направлять владельцам заправочных сетей запросы с требованием обосновать рост цен на топливо, сообщали «Известия».
— Некоторые АЗС повышают стоимость выше инфляции с расчетом, что проверки их не коснутся или удастся дать убедительное обоснование регуляторам и избежать предостережений и штрафов. Именно поэтому есть смысл в разработке единой, прозрачной и понятной для всех участников рынка нормативной базы по регулированию цен на АЗС, — отметил Антон Шапарин.
Письмо Национального автомобильного союза поступило в ФАС и будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили «Известиям» в антимонопольной службе. Там также отметили, что служба осуществляет постоянный мониторинг цен на топливо на 12 тыс. АЗС. Ранее ФАС уже возбудила дело в отношении ООО «Газпром ГНП продажи» — в мае-июне 2025 года компания снизила объемы продаж бензинов на бирже: Аи-92 — на 74%, Аи-95 — на 50%. Дело находится на рассмотрении, заявили в ведомстве.
Кроме того, территориальные органы службы выдали предупреждения сетям АЗС в Тверской и Тюменской областях. «СО “Тверьнефтепродукт” и “Газпромнефть — региональные продажи” исполнили предупреждения службы, в Тюменской области это привело к снижению цен на бензин и ДТ на АЗС компании, подчеркнули в ФАС.
«Известия» также направили запросы в Минэнерго, нефтяные и топливные компании.
Правительство и ранее принимало ряд мер по стабилизации ситуации на рынке. Так, в конце сентября был продлен временный запрет на экспорт бензина и введены ограничения для других видов топлива. Запрет будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей. Еще одним постановлением власти ввели запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов, запрет не распространяется. Также вице-премьер Александр Новак предложил обнулить ввозные таможенные пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура.
Кроме того, 12 октября президент России Владимир Путин подписал указ, которым с октября по 1 мая 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. О том, что такая мера обсуждалась на совещании в кабмине с нефтяниками 9 октября, писали «Известия». В Минэнерго назвали мораторий способом стабилизации цен.
Кроме того, подписанный указ отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиационным керосином и другими компонентами, в случае если оно произведено не на НПЗ.
Поддерживает ли бизнес введение потолка цен
Топливный бизнес выступил против введения новых мер.
— Мы последовательно выступаем против введения потолка цен. Розничный сегмент уже де-факто регулируется: цены в сетях ВИНК удерживаются в инфляционном коридоре, тогда как оптовые котировки формируются рыночным способом. Это сочетание рождает регулярные «ценовые тиски»: в высокий сезон или при форс-мажорах оптовая стоимость поднимается выше розничной. Крупные вертикально интегрированные компании могут какое-то время торговать в убыток розницы за счет запаса прочности всей вертикали, а независимые — нет. Отсюда дискриминация части игроков, локальные дефициты и срыв инвестиций в инфраструктуру, — заявил «Известиям» президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
При этом в НТС отметили, что проблемы в работе независимых АЗС из-за чрезмерного регулирования могли бы стать очень чувствительными для рынка. По данным союза, сегодня в России есть порядка 25 тыс. АЗС. По объемам реализации около 70% — у ВИНКов, тогда как по количеству станций около 60% составляют независимые сети. Рациональной альтернативой предлагаемой НАС меры могли бы стать не потолки цен, а прозрачная мониторинговая система, которая бы синхронно отслеживала розничные и оптовые индикаторы и содержала вшитую модель издержек и необходимой маржи для нормальной работы и развития АЗС, считают в НТС.
У автогрузоперевозчиков же иное мнение: предложенная НАС мера давно назревшая и необходимая, сказал «Известиям» президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
— Мы давно и последовательно предлагаем государству сделать следующий шаг: установить прямое регулирование розничных цен на топливо. Инициатива НАС с потолком — хороший первый шаг в этом направлении. Регулирование цен — это не прихоть, а вынужденная мера для стабилизации экономики и сдерживания инфляции. Только взяв под контроль этот стратегический ресурс, можно пройти сложный этап, обеспечив предсказуемость как для бизнеса, так и для конечных потребителей, — заявил он.
Владимир Матягин отметил, что подорожание топлива — это удар по экономике. Более 80% грузов в России перевозятся автомобильным транспортом, каждая копейка к цене солярки может закладываться в стоимость всех товаров на полках, добавил он.
Какие факторы влияют на стоимость топлива
Сама идея потолка стоимости топлива на АЗС по формуле «средняя цена за тот же день 2024 года плюс накопленная инфляция» выглядит понятной для потребителя, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Однако такой подход не будет учитывать рост налоговой и административной нагрузки, что может негативно повлиять на бизнес, считает он.
Введение потолка цен на заправках и его мониторинг в течение года могли бы повысить прозрачность и предсказуемость рынка, перевозчикам было бы проще планировать свои издержки, полагает экономист Андрей Лобода. При этом наряду с такой мерой было бы целесообразно ввести налоговые послабления для топливных компаний и другие меры поддержки, добавил он.
В нынешних условиях независимые АЗС, которых в РФ большинство, получают отрицательную маржу из-за рекордного роста оптовых цен на топливо, отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. У тех АЗС, которые в сентябре удерживали увеличение стоимости в пределах прогнозируемой инфляции, маржа остается отрицательной — примерно 4 рубля убытка на каждом литре как 92-го, так и 95-го бензина, сообщали в НТС. Поэтому если ограничить для них рост розничных цен без компенсации в виде тех или иных субсидий, то значительной части независимых заправок придется просто закрыться, что привело бы к монополии ВИНКов, считает Сергей Кауфман.
Цена Аи-92 на Петербургской бирже 6 октября побила рекорд, достигнув 74,2 тыс. рублей за тонну. А в начале сентября стоимость 95-го бензина также достигла исторического максимума — 82,3 тыс. рублей за 1 т. По состоянию на 13 октября Аи-95 торговался по 79,1 тыс., а Аи-92 — по 74,2 тыс. рублей соответственно, свидетельствуют данные биржи.
Доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов считает, что в долгосрочной перспективе для решения проблем топливного рынка страны следует задуматься об увеличении мощностей нефтепереработки, а также о создании государственного резерва — то есть по мере необходимости партии бензина и дизеля продавались бы государством на бирже, тем самым снижая оптовые цены.
Если действовать в логике предложенной Национальным автомобильным союзом меры, то следовало бы пойти еще дальше: зафиксировать через предложенный механизм цены не только на топливо, но и на сами автомобили, запчасти от них, все расходные материалы, товары в магазинах при АЗС
— Ручное регулирование цен возможно, и мы наблюдаем это, например, в электроэнергетике или поставках природного газа потребителям — физическим лицам, но такая реформа потребует перестройки экономической модели на всех этапах производства топлива (от скважины с нефтью до нефтепереработки и оптовой реализации), — сказал депутат.
Вместо ужесточения административного контроля для выхода из кризиса необходим комплекс мер, направленных на восстановление баланса между оптовым и розничным рынком, считает член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.
Продление запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, которое уже действует, — правильный шаг для насыщения внутреннего рынка, отметил он. Кроме того, необходимо усилить меры поддержки НПЗ — обеспечить их безопасность, оперативность ремонтов и технологическую модернизацию, а также оказать бюджетную поддержку программ импортозамещения в нефтесервисе, заключил он.