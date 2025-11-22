Внешний рывок: сколько продлится рост акций на фоне позитивной геополитики

Если разработанный американской администрацией мирный план по урегулированию конфликта на Украине примут, то индекс Мосбиржи вырастет примерно до 3200 п., считают опрошенные «Известиями» эксперты. За последние три дня он уже подскочил более чем на 8% — индекс протестировал отметку 2700 п., на фоне новостей о решимости США ускорить движение к мирному урегулированию. Активно росли акции компаний, чувствительных к геополитике, — «Аэрофлот», «Лукойл», «Татнефть», которые прибавили до 9%. Продолжится ли ралли и каким будет индекс Мосбиржи к концу года — в материале «Известий».
Как изменится индекс Мосбиржи после принятия мирного плана
Принятие мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, предложенного Штатами, подтолкнет индекс Мосбиржи к 3000−3200 п. к концу года, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. 19 ноября издание Axios сообщило о подготовке администрацией президента США Дональда Трампа плана из 28 пунктов по мирному решению конфликта. При этом Вашингтон ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный план до 27 ноября, после чего документ передадут Москве, писала газета The Financial Times.
Впрочем, есть три сценария развития ситуации, отмечают эксперты. Вероятность того, что мирный план, разработанный США, утвердят до конца года, остается низкой. Европейские и украинские чиновники выступают против имеющейся версии документа: он готовился без их участия, и теперь политики настаивают на существенных поправках. Наиболее реалистичный сценарий предполагает задержки и паузы в обсуждениях. В таком случае индекс Мосбиржи начнет постепенно снижаться и к концу достигнет 2500 п., полагает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
У некоторых экспертов более позитивные ожидания от нейтрального сценария. Пауза в переговорах, вероятно, загонит индекс в боковой коридор 2600−2800 п. до конца года, считает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его словам, рынок будет жить ожиданиями каждого информационного повода, а волатильность останется высокой.
При этом не исключено, что мирный план вообще не подпишут — в таком случае фондовый рынок протестирует минимумы и откатится ниже 2500 п., считает Федор Сидоров. Александр Бахтин допускает, что индекс может опуститься до 2000 п. Тогда под давлением окажутся все экспортеры и циклические компании, особенно с высокой долговой нагрузкой, пояснил Федор Сидоров. А выиграют финансовый сектор и внутренне ориентированный бизнес — банки, ритейл, телеком, IT-компании, которые меньше зависят от внешней конъюнктуры, добавил он.
В случае принятия документа по мирному урегулированию индекс торговой площадки способен подняться даже выше 3000 п., отметили опрошенные эксперты. Основное воздействие на движение котировок в этом году оказывает геополитика, так как от нее напрямую зависят ограничения для РФ и ее внешнеторговых партнеров, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он допустил, что показатель может достичь 3200−3500 п.
У Федора Сидорова прогноз более умеренный — около 3000 п. При этом в числе основных бенефициаров ситуации он называет авиакомпании, логистические компании, а также нефтегазовый сектор, который потенциально может получить послабления санкций. Одновременно в группе возможных аутсайдеров могут оказаться защитные активы, прежде всего золотодобытчики: по мере снижения премии за риск интерес инвесторов к ним, как правило, уменьшается, отметил эксперт.
При развитии позитивного сценария под давлением также может отказаться криптовалюта. Сейчас цена биткоина уже откатилась на 30% от его максимума (около $125 тыс.) и составила порядка $83 тыс. в 16:40 мск 21 ноября.
Что принятие мирного плана значит для экономики РФ
В нефтегазовом секторе наиболее чувствительными к геополитической повестке остаются газовые компании — «Газпром» и «Новатэк». У инвесторов сохраняются надежды, что в случае позитивного исхода переговоров первая корпорация сможет хотя бы частично восстановить экспорт в Евросоюз, а вторая — продвинуть разработку проектов в сфере сжиженного природного газа (СПГ), отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Однако, по его словам, существенного улучшения положения российских газовых компаний ожидать сложно: конкуренция с американским СПГ будет по-прежнему давить на рынок.
Для авиакомпаний, например «Аэрофлота», нормализация обстановки может означать постепенное открытие воздушного пространства и возвращение на международные маршруты, добавил он. Это позволит увеличить выручку от пассажироперевозок и ускорить снятие ограничений на поставки комплектующих.
Банковский сектор также может стать одним из главных бенефициаров возможного перемирия и постепенного «потепления» отношений между РФ и Западом. Это упростит проведение международных расчетов российских компаний, поддержит рост комиссионных доходов банков и потенциально откроет путь к разблокировке их активов за рубежом, уточнил эксперт. Выиграют и биржевые операторы, прежде всего Мосбиржа. Такой сценарий позволит разблокировать средства клиентов, находящиеся в иностранных юрисдикциях, а также создаст предпосылки для возобновления торгов долларом и рядом зарубежных инструментов, добавил Сергей Кауфман.
Однако многие инвесторы с недоверием воспринимают геополитические новости последних дней, обратила внимание эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. После нескольких неудачных попыток «мирного ралли» за год рынок утратил веру. По словам эксперта, это хорошо заметно по динамике ключевых бумаг — движение остается крайне осторожным, а участники торгов стремятся фиксировать прибыль при малейшем ростовом импульсе, опасаясь, что ситуация вновь пойдет по негативному сценарию.
Тем не менее на дальнейший рост индекса Мосбиржи повлияют не только геополитические сигналы, но и решение Центробанка по ключевой на декабрьском заседании, уверен инвестор Федор Сидоров. Сейчас ставка находится на уровне 16,5%, а инфляция к середине ноября замедлилась до 7,2%. Он добавил: если ЦБ продолжит смягчать политику, то это откроет дополнительный потенциал для переоценки акций, особенно экспортеров и сырьевых компаний.
Нейтральный сценарий остается сейчас самым реальным. По словам эксперта, в таких условиях разумнее держать сбалансированный портфель — дивидендные инструменты с предсказуемыми выплатами и небольшую долю акций компаний-экспортеров. Проигравших предприятий в целом не будет, но и заработать на росте котировок станет сложнее — основная доходность придется на дивиденды.