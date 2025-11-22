Внешний рывок: сколько продлится рост акций на фоне позитивной геополитики

Если разработанный американской администрацией мирный план по урегулированию конфликта на Украине примут, то индекс Мосбиржи вырастет примерно до 3200 п., считают опрошенные «Известиями» эксперты. За последние три дня он уже подскочил более чем на 8% — индекс протестировал отметку 2700 п., на фоне новостей о решимости США ускорить движение к мирному урегулированию. Активно росли акции компаний, чувствительных к геополитике, — «Аэрофлот», «Лукойл», «Татнефть», которые прибавили до 9%. Продолжится ли ралли и каким будет индекс Мосбиржи к концу года — в материале «Известий».