Внешний долг России достиг 323 млрд долларов

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323,0 млрд долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 млрд долларов США, или на 11,1%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования», — сказано в публикации.
При этом, на 1 июля 2024 года, внешний долг России составлял 315,908 млрд долларов.
Кроме того, регулятор сообщил, что профицит внешней торговли РФ по итогам июня 2025 года снизился на 2,5 млрд долларов по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составил 9,3 млрд долларов.
Дефицит баланса услуг в июне расширился до 4,8 млрд долларов, что на 0,3 млрд долларов выше относительно показателя мая в основном за счет сезонного увеличения расходов россиян в ходе зарубежных поездок. Профицит счета текущих операций в июне 2025 года составил 0,7 млрд долларов против 2,8 млрд месяцем ранее, снижение было обусловлено увеличением отрицательного вклада баланса услуг и баланса первичных и вторичных доходов, добавил регулятор.
Профицит баланса внешней торговли товарами в январе — июне 2025 года уменьшился за год с 70,9 млрд до 57,3 млрд долларов за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта. Профицит счета текущих операций за январь — июнь снизился до 25 млрд долларов за счет ослабления торгового баланса и расширения дефицита баланса услуг.
