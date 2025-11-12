Вне зоны доступа: доля отказов по заявкам на розничные кредиты достигла максимума за год

Тенденция к сокращению
В октябре доля отказов по заявкам на потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку достигла годового максимума. По данным НБКИ, она составила 81,9%. Показатель вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем годом ранее доля отклоненных заявок составляла 76,4%.
Среди 30 лидирующих по количеству поданных на розничные кредиты заявок регионов наибольшее число отказов зафиксировано в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,4%) и Омской (83,4%) областях, а также в Краснодарском (83,1%) и Алтайском (82,7%) краях.
Минимальная доля откзов наблюдаются в Нижегородской (78,2%) и Воронежской (78,2%) областях, Удмуртии (78,4%) и Белгородской области (78,7%).
В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составил 79,2 и 79,6% соответственно.
В НБКИ отмечают, что наиболее серьезная динамика роста доли отказов в сравнении с предыдущим месяцем выявлена в Москве (+4,9%), Московской (+4,6%), Белгородской (+4,6%), Тюменской (+4,4%) и Нижегородской (+4,3%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+4,1%).
Одобрение розничных кредитов остается на низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению, подчеркивает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
«Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижение ключевой ставки до 16,5% и плавного сокращения полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества», — уверен он.
На этом фоне растет конкуренция между банками за заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, чей персональный кредитный рейтинг составляет более 750 баллов.
В поисках идеала
Рост доли отказов в розничном кредитовании отражает ужесточение кредитной политики банков, вызванное сочетанием высокой ключевой ставки и роста долговой нагрузки населения, отмечает инвестиционный советник реестра ЦБ, основатель онлайн-университета инвестиций «Финансология» Юлия Кузнецова.
В условиях экономической нестабильности и высоких ставок банки становятся сверхосторожными, считает доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау. Сейчас они ориентированы не на количество выданных кредитов, а на их качество.
— Они ищут клиентов с высоким доходом, безупречной кредитной историей и низким уровнем долговой нагрузки. Спрос на кредиты остается высоким, но качество заемщиков, по мнению банков, падает. Просроченная задолженность по кредитам растет, и банки, видя эту тенденцию, ужесточают правила, чтобы не усугублять проблему, — указывает эксперт.
Основная причина роста числа отказов даже в условиях снижающейся ключевой ставки — это действие макропруденциальных ограничений для них в виде надбавок и лимитов, объясняет руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. С июля текущего года нормы охватывают все сегменты розничного кредитования.
Банк России следит за тем, чтобы на рынке не образовался «кредитный пузырь», когда большинство заемщиков не смогут платить по своим обязательствам, уточняет экономист, руководитель московского отделения независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова.
— С учетом, что просрочка по кредитам к середине 2025 года достигла рекордных 1,5 трлн рублей, такая политика вполне оправдана, — полагает она.
Согласно требованиям ЦБ, для потребительских кредитов доля выдач клиентам с показателем долговой нагрузки от 50 до 80% ограничена 15% от квартального объема. А тем, у кого этот показатель превышает 80%, банки могут выдать лишь 3% кредитов, напоминает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ходжа Кава.
— Фактически это означает, что, если человек тратит на погашение всех своих кредитов больше половины дохода, шансы получить новый заем минимальны. В условиях таких серьезных ограничений банки не спешат повышать свой аппетит к риску — им проще отказать сомнительному заемщику, чем нарушить регуляторные лимиты, — подчеркивает эксперт.
В такой ситуации формирование банковских кредитных портфелей будет происходить медленнее, уверен директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Но эти активы будут лучшего качества.
Банки кардинально изменили бизнес-модель, перейдя от стратегии наращивания объемов к фокусу на качество кредитного портфеля, обращает внимание Ходжа Кава.
— Такой подход требует от банков проверки кредитной истории клиента не только на этапе рассмотрения кредитной заявки, но и в течение всего процесса обслуживания долга, — убежден Волков.
Удержать под контролем
Регулярно контролировать свою кредитную историю следует и заемщикам, призывает Алексей Волков. В частности, перед подачей заявки стоит убедиться, что вся информация в ней соответствует действительности.
— При этом тактику получения кредитов можно корректировать в зависимости от текущего значения «Персонального кредитного рейтинга», отражающего качество кредитной истории гражданина. Если ПКР в «зеленой зоне», то можно обращаться за большим кредитом с высокими шансами на одобрение и лучшими условиями, если в «желтой» или «красной» — лучше ограничиться небольшой суммой кредита или минимальным лимитом по кредитной карте, — разъясняет эксперт.
Потенциальным заемщикам в текущих реалиях стоит подходить к подаче заявки на кредит взвешенно, подтверждает Инна Солдатенкова. Для повышения вероятности одобрения лучше предварительно оценить свои шансы, рассчитав уровень долговой нагрузки с учетом дохода и примерного ежемесячного платежа.
— Если показатель превышает 50%, стоит задуматься о привлечении платежеспособного созаемщика или уменьшить сумму кредита, — предлагает собеседница «Известий».
Людям с показателем долговой нагрузки выше 50% становится крайне сложно получить новый кредит, даже если они исправно платят по текущим обязательствам, обращает внимание Ходжа Кава.
— По сути, половина платежеспособного населения оказывается отрезанной от банковского кредитования. Даже при снижении ключевой ставки до 16,5% полная стоимость кредитов остается очень высокой, и для большинства заемщиков условия пока недостаточно привлекательны, — отмечает экономист.
Это создает риск того, что граждане, получившие отказы в банках, обратятся к микрофинансовым организациям или нелегальным кредиторам, где условия значительно хуже, предостерегает он.
Кроме того, невозможность получить кредит на крупные покупки приводит к снижению потребительской активности, что тормозит экономический рост.
Жесткая риторика
Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, направленная на борьбу с инфляцией и охлаждение спроса, закономерно приводит к сжатию кредитной активности, считает Юлия Кузнецова. Высокая ключевая ставка ограничивает привлекательность кредитов, формируя баланс спроса и предложения на уровне, соответствующем текущему состоянию экономики, отмечает Алексей Волков.
— Ожидать оживления кредитования в ближайшее время не стоит. Перелом возможен лишь при снижении ключевой ставки и стабилизации доходов населения, — подчеркивает Кузнецова.
И хотя ЦБ снизил ключевую ставку на октябрьском заседании, сделал это он с жесткой риторикой, обращает внимание Ходжа Кава. Регулятор повысил прогнозы по ставке и инфляции на 2026 год, отметив высокие инфляционные ожидания и ускорение роста кредитования. Центробанк намерен поддерживать жесткость денежно-кредитных условий — средняя ключевая ставка в 2026 году в результате прогнозируется в диапазоне 13−15% годовых.
— ЦБ сознательно идет на охлаждение кредитного рынка, так как активное кредитование разгоняет потребительский спрос и инфляцию. Пока инфляция не вернется к целевым 4%, регулятор не готов существенно смягчать политику, — убежден эксперт.
Текущие прогнозы Центробанка относительно дальнейшей траектории снижения ключевой ставки позволяют предполагать, что оживление в кредитной рознице начнется не ранее второй половины 2026 года, ожидает Инна Солдатенкова. В ближайшее же время банки не будут смягчать политику из-за высокой ключевой ставки и макропруденциальных мер, сохраненных регулятором на первый квартал следующего года.
Необходим также рост реальных доходов населения для снижения долговой нагрузки существующих заемщиков, дополняет Ходжа Кава. Это возможно либо через рост зарплат, либо через частичное погашение текущих кредитов.
— При улучшении макроэкономической ситуации и снижении системных рисков ЦБ может пересмотреть ограничения по долговой нагрузке, увеличив допустимую долю кредитов для заемщиков с повышенным показателем. Важны и структурные изменения в экономике — необходимо переключение с кредитного на инвестиционный и производственный рост, — резюмирует собеседник «Известий».