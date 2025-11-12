Вне зоны доступа: доля отказов по заявкам на розничные кредиты достигла максимума за год

— При этом тактику получения кредитов можно корректировать в зависимости от текущего значения «Персонального кредитного рейтинга», отражающего качество кредитной истории гражданина. Если ПКР в «зеленой зоне», то можно обращаться за большим кредитом с высокими шансами на одобрение и лучшими условиями, если в «желтой» или «красной» — лучше ограничиться небольшой суммой кредита или минимальным лимитом по кредитной карте, — разъясняет эксперт.