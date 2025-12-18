Ричмонд
ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Венесуэла ввела военный эскорт для перевозящих нефтепродукты судов после угрозы президента США Дональда Трампа о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, пишет газета New York Times со ссылкой на источники и данные отслеживания судов.

Источник: © РИА Новости

Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства «иностранной террористической организацией» и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

«Несколько судов, перевозивших нефтепродукты из Венесуэлы, отплыли от восточного побережья страны в сопровождении венесуэльского военно-морского флота в период с вечера вторника до утра среды, спустя несколько часов после того, как президент Трамп пригрозил ввести “блокаду” танкерам, находящимся под санкциями и осуществляющим там торговлю», — говорится в материале издания.

По словам двух собеседников издания, правительство Венесуэлы ввело военное сопровождение в ответ на угрозы Трампа.

Неназванный американский чиновник заявил газете, что Вашингтон осведомлен о военном сопровождении судов и рассматривает различные варианты действий.

Газета отмечает, что пока неясно, входят ли данные суда в список тех, что находятся под санкциями США.

Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя в среду заявил, что Трамп рано утром в четверг по московскому времени может объявить о начале войны с Венесуэлой.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над её нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в «превышении силы» после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли более 27 человек.