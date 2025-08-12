Власти решили закрепить схему «вези или плати» на РЖД

Минтранс рассмотрит возможность закрепления долгосрочных договоров «вези или плати» (take-or-pay) между грузоотправителями и РЖД на законодательном уровне, сообщил РБК источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы. По его данным, 14 августа в ведомстве пройдет совещание, где будет разобрана целесообразность внесения изменений в соответствующую статью федерального закона «Устав железнодорожного транспорта». Как сообщили РБК в Минтрансе, регулятор ведет работу над текстом документа с учетом «баланса интересов» всех участников перевозочного процесса.
Согласно проекту (текст есть в распоряжении РБК), договоры планируется заключать не менее чем на год. В них должен быть обозначен фиксированный объем грузов, который отправитель обязуется предъявить к перевозке по согласованию и оплатить его, даже если фактически направит меньше (исключения — вина перевозчика или форс-мажор). На перегруженных участках железнодорожной сети правительство сможет определять, для каких грузов будет действовать этот принцип. Также предлагается закрепить ответственность за перевозчиком в случае, если он не принял согласованный сторонами объем груза: тогда он должен будет оплатить неустойку в размере общей суммы платежей за перевозку согласованных объемов грузов.
Зачем нужна эта схема
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что механизм «вези или плати» позволит улучшить планирование производственной деятельности, рациональность загрузки железнодорожной инфраструктуры, а также гарантировать вывоз продукции в согласованных объемах по долгосрочным договорам. Он создаст условия для равномерной загрузки перспективных перевозочных мощностей, особенно на участках с ограниченной пропускной способностью, и обеспечит своевременную доставку грузов, в том числе в рамках международных обязательств России.
Первый срок реализации этой задачи назначен на сентябрь 2025 года. По итогам обсуждения ответственные стороны — Минтранс, Минэкономразвития, ФАС и иные федеральные органы исполнительной власти с участием РЖД — должны представить доклад в правительство.
Обсуждения вокруг внедрения схемы «вези или плати» продолжаются не первый год: РЖД предлагали ввести такие условия еще в 2016 году, но грузоотправители выступили против. Среди аргументов — появление у перевозчика права ограничивать доступ к инфраструктуре любым грузам на любых направлениях, что нарушает принцип публичности договора перевозки. В 2021 году вице-премьер Андрей Белоусов поручал РЖД ввести схему в отношении угля, чтобы разгрузить Восточный полигон. Вскоре после этого президент Владимир Путин поручил РЖД и добывающим компаниям заключить долгосрочные контракты о вывозе угля на восток. Минтранс разработал соответствующий законопроект, который должен был вступить в силу в начале 2025 года, но в мае 2023-го правительство отозвало его.
В течение 2025 года РЖД регулярно говорят о необходимости перехода на такие договоры. Актуальность этого вопроса поддерживается невыполнением Кемеровской областью соглашения с РЖД о вывозе угля на экспорт в восточном направлении (в текущем году это единственный регион, получивший такую преференцию, в 2024-м аналогичные договоренности с перевозчиком были также у Хакасии, Бурятии, Якутии, Иркутской области и Тувы) — с начала года отставание от плана составило 820 тыс. т. Таким образом, регион фактически резервирует лимитированную инфраструктуру Восточного полигона, существенно снижая возможности приема к перевозке иных грузов, нарушая технологию и ухудшая экономику работы железнодорожного транспорта в целом, прокомментировал РБК представитель РЖД.
В случае с Кузбассом, продолжили в пресс-службе, гарантом исполнения соглашения с РЖД выступает администрация региона, сами грузоотправители никакой ответственности за непредъявление оговоренного объема груза не несут. «При этом отсутствует механизм возмещения РЖД недополученных доходов в связи с невозможностью использования зарезервированной под уголь инфраструктуры для перевозки других грузов», — пояснили в компании. Это говорит о необходимости изменить форму соглашения: ввести использование прямых договоров с угольными компаниями только по принципу «вези или плати», что позволит хеджировать риски неиспользования железнодорожной инфраструктуры, повысить прогнозируемость грузопотоков и гарантировать окупаемость инвестиций.
В ФАС РБК сообщили, что соответствующий законопроект поступил в ведомство и находится на рассмотрении. В пресс-службе Минпромторга вопросы переадресовали в Минтранс. В Минэнерго отказались от комментариев.
Реакция бизнеса
Инициатива уже столкнулась с негативной реакцией на рынке минеральных удобрений. Как следует из письма Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ, объединяет крупнейших игроков — «ФосАгро», «Еврохим», «Акрон» и других) от 12 августа в Минсельхоз (РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием), решение законодательно закрепить схему «вези или плати» в условиях ограниченной инфраструктуры «непременно приведет к конфликтам и противоречиям» с действующим правовым регулированием, направленным на обеспечение недискриминационного доступа к железнодорожному транспорту (сейчас перевозки осуществляются в соответствии с Правилами недискриминационного доступа, в которых установлена конкретная очередность отправки грузов. — РБК).
«В конечном счете существует риск ограничения или потери доступа к инфраструктуре для грузоотправителей, которые по тем или иным основаниям не перейдут на долгосрочные договоры “вези или плати”, — говорится в письме. На это же обратил внимание собеседник РБК на металлургическом рынке: по его мнению, распространение механизма “вези или плати” на все отрасли приведет к фактической приоритизации грузов — “кто заплатил, тот и поехал”.
Действующая схема работы с РЖД, продолжает металлург, предусматривает, что грузоотправители должны до 15-го числа текущего месяца подать заявку о перевозках на следующий. «Но если заключать с РЖД контракт в формате take-or-pay, часть средств по году будет фактически замораживаться: оплату нужно внести независимо от того, воспользуемся мы услугой или нет», — пояснил источник.
В РАПУ также опасаются, что производители не смогут получить полную компенсацию провозных платежей за отправку согласованных объемов, не принятых к перевозке, за исключением случаев непринятия грузов по причинам, зависящим от грузоотправителя либо «непреодолимой силы». Эта выплата предусмотрена в виде неустойки, которая при рассмотрении спора грузоотправителя с РЖД в судебном порядке может быть уменьшена.