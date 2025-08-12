Власти решили закрепить схему «вези или плати» на РЖД

Согласно проекту (текст есть в распоряжении РБК), договоры планируется заключать не менее чем на год. В них должен быть обозначен фиксированный объем грузов, который отправитель обязуется предъявить к перевозке по согласованию и оплатить его, даже если фактически направит меньше (исключения — вина перевозчика или форс-мажор). На перегруженных участках железнодорожной сети правительство сможет определять, для каких грузов будет действовать этот принцип. Также предлагается закрепить ответственность за перевозчиком в случае, если он не принял согласованный сторонами объем груза: тогда он должен будет оплатить неустойку в размере общей суммы платежей за перевозку согласованных объемов грузов.