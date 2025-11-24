Власти рассмотрят упрощение деклараций по НДС для бизнеса

Проект национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года предполагает ряд инициатив, нацеленных на упрощение налогового администрирования. Как пишет РБК со ссылкой на документ, чью подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием, его разработали в правительстве совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и деловыми объединениями. Ожидается, что он будет утвержден до конца 2025 года.
Среди мер, включенных в «дорожную карту» в отношении налогообложения, в частности, содержатся три нововведения:
- Уменьшение периодичности отчетности бизнеса по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). В проекте документа указано, что для малых и средних предприятий будет возможен переход с квартальной отчетности на годовую. Для крупного бизнеса эту меру считают нужным проанализировать.
- Сокращение отчетности по обособленным подразделениям. Речь идет о ее интеграции в отчетность головных компаний.
- Разработка предзаполненных деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС). То есть возможность подачи декларации по НДС на основе проекта, подготовленного на стороне налоговых органов.
Первые необходимые документы по этим вопросам — (где-то речь идет о ведомственных актах, где-то пока лишь о докладах) планируется подготовить к 2027−2031 годам, следует из текста проекта.
«Проект национальной модели целевых условий ведения бизнеса в настоящее время находится в стадии формирования и утверждения в Министерстве экономического развития и Агентстве стратегических инициатив», — уточнили РБК в Минфине. РБК направил запрос в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Так как проект распоряжения правительства еще не утвержден, говорить об итоговых формулировках пока рано, сказал РБК директор дивизиона развития инвестиционного климата АСИ Михаил Уткин. Однако в АСИ рассчитывают, что «сутевая составляющая мероприятий сохранится неизменной».