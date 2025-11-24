Власти рассмотрят упрощение деклараций по НДС для бизнеса

Проект национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года предполагает ряд инициатив, нацеленных на упрощение налогового администрирования. Как пишет РБК со ссылкой на документ, чью подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием, его разработали в правительстве совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и деловыми объединениями. Ожидается, что он будет утвержден до конца 2025 года.