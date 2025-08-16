Власти приняли решение по выплатам семьям жертв взрыва на заводе под Рязанью

Накануне в пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью прогремел взрыв. В результате происшествия 11 человек получили несовместимые с жизнью травмы, более 100 пострадали. Губернатор региона Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.