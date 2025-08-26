Власти предложили ограничить число банковских карт в одни руки

«Вводится ограничение по количеству банковских карт — не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций», — сообщается в документе.
Это ограничение входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Всего в него вошло порядка 20 инициатив. В том числе, будет введено наказание за применение мошенниками искусственного интеллекта.
Минимальное наказание, которое может грозить мошенникам за использование ИИ при совершении кражи, — штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, максимальное — лишение свободы на срок до шести лет.
Помимо этого, у россиян появится возможность установить самозапрет на звонки из-за границы. Помимо этого, закрепится обязательная маркировка международных звонков.