Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти предложили ограничить число банковских карт в одни руки

В рамках борьбы с кибермошенничеством россиянам ограничат максимальное количество банковских карт десятью штуками, сообщили в аппарате зампреда правительства Дмитрия Григоренко.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки

«Вводится ограничение по количеству банковских карт — не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций», — сообщается в документе.

Это ограничение входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Всего в него вошло порядка 20 инициатив. В том числе, будет введено наказание за применение мошенниками искусственного интеллекта.

Минимальное наказание, которое может грозить мошенникам за использование ИИ при совершении кражи, — штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, максимальное — лишение свободы на срок до шести лет.

Помимо этого, у россиян появится возможность установить самозапрет на звонки из-за границы. Помимо этого, закрепится обязательная маркировка международных звонков.