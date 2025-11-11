Ричмонд
Власти обяжут УК отчитываться перед жильцами по единому стандарту

Управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги. Минстрой разработал подробную форму отчетов для УК. В ведомстве рассказали «Известиям», что требование к УК, ТСЖ и жилищным кооперативам отчитываться за проделанную работу было закреплено в Жилищном кодексе в июне 2025 года. Но еще не было перечня сведений и формы отчетов.

Источник: Freepik

Все УК будут обязаны раскрывать жильцам, как расходуются средства, в том числе какие суммы поступают от аренды общедомового имущества, на какие цели направляются эти деньги и влияют ли они на размер платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Но главное, Минстрой потребует от УК указывать, по какой цене закупают коммунальные ресурсы для многоквартирных домов и по какой стоимости затем предоставляют их жильцам. Отчетность необходимо публиковать в течение I квартала каждого года.

В Минстрое рассказали «Известиям», что требование к УК, ТСЖ и жилищным кооперативам отчитываться за проделанную работу было закреплено в Жилищном кодексе в июне 2025 года. Но еще не было перечня сведений и формы отчетов. Сейчас ведомство разработало и утверждает этот порядок.

«Непрозрачность работы УК касается всех, так как порождает злоупотребления, отражающиеся на суммах в квитанциях», — рассказал «Известиям» эксперт «Народного фронта» в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Организации ЖКХ поставляют ресурс (газ, воду, тепло, электричество, водоотведение и прочее) по нормативу для МКД, а УК отвечает за их предоставление в квартиры. Бывает, что средств собирается больше, чем фактически потребляет дом, отмечает эксперт.

По его словам, основное злоупотребление УК — несоответствие собранных и потраченных средств.

«Отсутствие детализации позволяло УК манипулировать цифрами, что порождало недоверие», — рассказала «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В Минстрое считают, что новая форма отчетов позволит собственникам эффективнее отслеживать возможные злоупотребления со стороны УК.

