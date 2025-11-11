Власти обяжут УК отчитываться перед жильцами по единому стандарту

Управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги. Минстрой разработал подробную форму отчетов для УК. В ведомстве рассказали «Известиям», что требование к УК, ТСЖ и жилищным кооперативам отчитываться за проделанную работу было закреплено в Жилищном кодексе в июне 2025 года. Но еще не было перечня сведений и формы отчетов.