Власти обсуждают новые меры поддержки рынка нефтепродуктов

В число новых мер по стабилизации топливного рынка вошли предложения по доработке механизма биржевых торгов, нормативы для нефтекомпаний и поручения по улучшению логистики. Об этом «Ъ» сообщил источник по итогам прошедшего 9 октября заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.

Источник: РИА "Новости"

Минэнерго, ФАС, Центробанку и Петербургской бирже поручено представить предложения, обеспечивающие приоритет поставок топлива на бирже конечным потребителям, в том числе через введение отдельной торговой секции. Сейчас на торгах действует одна основная сессия. Вторая сессия, на которой нефтекомпании могли покупать топливо друг у друга, была отменена в конце 2023 года.

Минэнерго, ФАС и Петербургская биржа должны представить предложения по учету в обязательном нормативе биржевых продаж поставки автомобильным транспортом. Речь идет о мелкооптовых партиях, которые перевозят автоцистерны. Сегодня производители обязаны продавать на бирже 15% бензина и 16% дизтоплива.

Минэнерго должно проработать введение обязанности нефтекомпаний направлять на переработку не менее 40% сырья с последующей поставкой на внутренний рынок. По итогам заседания штаба также поручено ускорить железнодорожные перевозки нефтепродуктов, в том числе путем сокращения времени оборота цистерн.

