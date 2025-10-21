Власти обсуждают новые меры поддержки рынка нефтепродуктов

Минэнерго, ФАС, Центробанку и Петербургской бирже поручено представить предложения, обеспечивающие приоритет поставок топлива на бирже конечным потребителям, в том числе через введение отдельной торговой секции. Сейчас на торгах действует одна основная сессия. Вторая сессия, на которой нефтекомпании могли покупать топливо друг у друга, была отменена в конце 2023 года.