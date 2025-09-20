Ричмонд
Власти Ингушетии продали аэропорт Магаса структуре Wildberries

Компания «Апр-Сити/ТВД», которая входит в структуру Wildberries, стала новым владельцем единственного в Ингушетии международного аэропорта, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Стоимость сделки составила 425 млн руб.

Источник: Freepik

«Мы целенаправленно шли к этому шагу, понимая, что для дальнейшего развития аэропорта необходимы серьезные инвестиции. Изначально акции оценивались в 250 млн руб., но по итогам аукциона, в котором участвовали две компании, цена сделки достигла 425 млн руб.», — написал Калиматов в Telegram-канале.

Аэропорт в Магасе получил статус международного в 2021 году. По словам главы Ингушетии, власти региона рассчитывают на открытие новых авианаправлений, которые дадут «импульс развитию туризма в нашем регионе».

В начале августа правительство Ингушетии выставило на торги 100% акций аэропорта Магаса. Тогда власти республики также сообщили, что содержание аэропорта обходится бюджету региона примерно в 100 млн руб. ежегодно.

