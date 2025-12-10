Владислав Бакальчук продал свою долю в Wildberries

В пресс-службе объединенной компании Wildberries-Russ (ООО «РВБ») отказались от комментариев.
Бакальчук публично выступил против объединения с Russ. Ким заявила, что решение приняла сама, и вскоре объявила о разводе с мужем. В сентябре 2024 года предпринимательница сменила фамилию на девичью.
Бакальчук и Ким официально развелись в феврале 2025 года после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Решение Савеловский суд Москвы вынес в апреле: 1% доля Бакальчука в ООО «Вайлдберриз», перешла к Ким, которая владела остальными 99%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».