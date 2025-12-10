Владислав Бакальчук продал свою долю в Wildberries

Бакальчук и Ким официально развелись в феврале 2025 года после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Решение Савеловский суд Москвы вынес в апреле: 1% доля Бакальчука в ООО «Вайлдберриз», перешла к Ким, которая владела остальными 99%.