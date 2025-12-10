Ричмонд
Владислав Бакальчук продал свою долю в Wildberries

Бизнесмен Владислав Бакальчук продал свою долю в 1% в Wildberries. Об этом он сообщил РБК.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: ВКонтакте

По данным ЕГРЮЛ, с 10 декабря Бакальчук не является владельцем соответствующей доли в ООО «Вайлдберриз». 100% компании владеет его бывшая супруга Татьяна Ким.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries-Russ (ООО «РВБ») отказались от комментариев.

Бакальчук публично выступил против объединения с Russ. Ким заявила, что решение приняла сама, и вскоре объявила о разводе с мужем. В сентябре 2024 года предпринимательница сменила фамилию на девичью.

Бакальчук и Ким официально развелись в феврале 2025 года после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Решение Савеловский суд Москвы вынес в апреле: 1% доля Бакальчука в ООО «Вайлдберриз», перешла к Ким, которая владела остальными 99%.

