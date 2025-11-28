Ричмонд
Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 2026 года

НДС для социально значимых товаров останется на уровне 10%

Источник: Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, но для социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее депутаты Госдумы одобрили данный документ в третьем, окончательном чтении. Таким образом, законодательный процесс был полностью завершен. Парламентарии подчеркивают, что перечень продуктов, подпадающих под льготное налогообложение, останется неизменным. В эту категорию входят основные продовольственные товары, детские товары и медицинские изделия.

Узнать больше по теме
НДС: ключевые аспекты, особенности и примеры
Потребители редко задумываются о том, какую долю в цене товаров и услуг составляет НДС. Однако он существенно влияет на конечную стоимость покупок. В статье мы вместе с экспертом рассмотрим основы, примеры расчета и некоторые особенности законодательства в этой сфере.
Читать дальше