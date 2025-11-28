Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, но для социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее депутаты Госдумы одобрили данный документ в третьем, окончательном чтении. Таким образом, законодательный процесс был полностью завершен. Парламентарии подчеркивают, что перечень продуктов, подпадающих под льготное налогообложение, останется неизменным. В эту категорию входят основные продовольственные товары, детские товары и медицинские изделия.
