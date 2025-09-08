Владелец «Пятерочки» вернулся к закупкам Snickers и Twix

Ретейлер X5 (владеет сетями «Пятерочка» и «Перекресток») вернулся к закупкам продукции «дочки» американской Mars (выпускает в том числе батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way и др.), сообщили РБК в пресс-службе компании.
«Возобновление сотрудничества стало результатом длительного и конструктивного переговорного процесса. Сторонам удалось согласовать условия, которые создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства», — пояснили в X5.
В компании рассчитывают, что достигнутые договоренности «позволят обеспечить стабильность и предсказуемость поставок в будущем».
Закупки части продукции Mars компания X5 приостановила в июле, писал РБК. Это подтверждал сам ретейлер, называя в качестве причины несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования». Прекращение отгрузок касалось шоколадных батончиков, конфет (весовые, фасованные и в наборах), драже и жевательной резинки (Mars среди прочего выпускает M&M's, Skittles, Orbit и Wrigley’s). Ретейлер обещал заменить эту продукцию аналогами.
В Mars выражали сожаление по поводу решения X5, но отмечали, что прилагают усилия для поиска взаимовыгодного решения. Источник РБК тогда же сообщал, что поставки кормов для животных (Mars выпускает Pedigree, Whiskas, Kitekat, Royal Canin) продолжаются.