Владелец «Пятерочки» вернулся к закупкам Snickers и Twix

Закупки части продукции Mars компания X5 приостановила в июле, писал РБК. Это подтверждал сам ретейлер, называя в качестве причины несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования». Прекращение отгрузок касалось шоколадных батончиков, конфет (весовые, фасованные и в наборах), драже и жевательной резинки (Mars среди прочего выпускает M&M's, Skittles, Orbit и Wrigley’s). Ретейлер обещал заменить эту продукцию аналогами.