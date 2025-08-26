Вид с бака: правительство ждет профицита бензина уже в сентябре

Уже с сентября в России ожидается устойчивый профицит объемов бензина на внутреннем рынке — этому будет способствовать завершение ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Данную информацию озвучили на совещании у вице-премьера Александра Новака, где обсуждались меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщил источник «Известий». По итогам обсуждения главам регионов рекомендовали усилить разъяснительную работу с населением, чтобы снять ажиотажный спрос на бензин. Собеседники издания отмечают: нефтяники увеличили поставки в регионы, где наблюдается дефицит топлива. Так, в Приморье ежедневно отправляется 120 бензовозов, а на пути в Крым находится не менее 500 цистерн бензина. О том, каких изменений ждать на российском топливном рынке в ближайшее время, — в материале «Известий».
В сентябре ожидается профицит топлива
Скорое завершение ремонтов на нефтеперерабатыващих заводах позволит уже с сентября создать устойчивый профицит объемов бензина на внутреннем российском рынке и накапливать остатки на случай форс-мажора. Эта информация прозвучала на состоявшемся 25 августа совещании у вице-премьера Александра Новака, сообщил присутствовавший там источник «Известий». По его словам, ежемесячное производство составит 3,4 млн т. В среднем ежемесячное потребление бензина в стране в текущем году составляет 3,18 млн т, отметила управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
Совещание у Александра Новака проводилось с участием представителей нефтяных компаний и отраслевыми регуляторами. На нем обсудили обеспечение топливом внутреннего рынка. В повестке (есть у «Известий») среди прочего значились вопросы об исполнении нефтяниками рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного бензина на внутренний рынок и на биржевые торги, о динамике розничных цен до конца 2025 года с учетом ожидаемого снижения темпов инфляции, об анализе снижения потребления в России дизельного топлива, о работе механизма запрета на экспорт бензина.
По словам еще одного собеседника «Известий», на совещании было отмечено, что «Газпром» восстановил завод в Астрахани, где уже с 30 августа начнут выпуск дизеля, а с 7 сентября — бензина. Как отметил источник, знакомый с ходом совещания, Александр Новак поручил регионам «усилить разъяснительную работу с населением в целях снятия ажиотажа».
По итогам совещания Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручили проверить обоснованность установления розничных цен независимыми АЗС на Дальнем Востоке. Наиболее острая ситуация — в Приморском крае, где разница с ценами Независимой нефтегазовой компании (ННК, компания также владеет Хабаровским НПЗ) и независимых АЗС достигает 20 рублей за литр.
В настоящее время, по словам собеседника «Известий», ННК максимально наращивает объемы поставок в регион — более 120 бензовозов дополнительно ежедневно. По его мнению, ажиотажный спрос на бензин в России на совещании объяснили увеличением турпотока и слухами о дефиците топлива.
— Как следствие, имеют место случаи, когда частники заправляют за раз до 300 л, заливая и в баки, и в канистры, — отмечает источник издания.
Тем не менее, по его словам, в Крыму ситуация стабилизировалась. Суточное потребление составляет 57−60 цистерн. Накануне на полуостров прибыло 63 и еще в пути не менее 500 цистерн.
Текущая ситуация на топливном рынке
Напомним, на прошлой неделе биржевая стоимость АИ-92 и АИ-95 превышала 72 и 82 тыс. рублей за тонну соответственно. Несмотря на введение с 1 августа полного запрета на экспорт бензина, он подорожал на бирже на 5,9% и 2,8% соответственно. Сегодня, в преддверии совещания в кабмине, котировки снизились: АИ-92 — до 69 844 рублей за тонну, АИ-95 — до 78 639 рублей.
Средняя стоимость бензина на отечественных заправках с начала года, как сообщает Росстат, увеличилась на 5,7%. Это выше средней инфляции по стране за тот же период, которая держится в пределах 4,2%.
Рост цен происходит на фоне ремонтов ряда НПЗ после атак украинских беспилотников. C начала августа из-за ударов БПЛА в России остановились Сызранский, Новокуйбышевский, Саратовский и Волгоградский НПЗ. Половину мощностей остановил Рязанский завод. Атакам беспилотников подверглись также Славянский, Афипский и Новошахтинский НПЗ.
По подсчетам Reuters, атаки БПЛА на российские заводы нарушили работу по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей, что составляет 1,1 млн баррелей в сутки. По этой причине продолжается кризис с острой нехваткой бензина в российских регионах.
В Курильском районе Сахалинской области приостановили продажу бензина АИ-92. Об этом сообщил глава Курильского округа Константин Истомин. Местная администрация, чтобы гарантировать работу экстренных и специальных служб, ввела ограничения на продажу топлива населению — с 20 августа в одни руки отпускается не более 10 л.
На АЗС в Крыму, Хабаровском крае и Приморье водители вынуждены были стоять в многочасовых очередях. На некоторых заправках полностью отсутствует 95-й бензин.
На предыдущем совещании у вице-премьера Александра Новака, которое прошло 14 августа, было решено увеличить поставки бензина из Белоруссии и продлить полный запрет на экспорт бензина до конца сентября. По словам собеседника «Известий», соответствующее постановление будет опубликовано в ближайшие дни.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Петербургской биржи, среднесуточный объем продаж на призаводских базисах с поставкой железнодорожным транспортом в августе 2025 года по 92-му бензину составил 22,1 тыс. т, по 95-му — 15,5 тыс. т, что превышает аналогичный показатель объема торгов в июле на 2,1% (+0,5 тыс. т) и 5,5% (+0,8 тыс. т) соответственно.
Нефтяникам изменят параметры демпфера
Для снижения биржевых цен на топливо, по словам собеседников «Известий», было принято решение изменить параметры демпфера и разрешить нефтяникам отклоняться от индикативной цены на 15% и 25%.
Демпфирующий механизм был создан в 2018 году, а введен в январе 2019-го для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ и наоборот. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.
Если допустить, что отсечка будет повышена с 10% до 15% по бензину и с 20% до 25% по дизелю, то уровень цен, при которых демпфер будет выплачиваться, составит 69 517 рублей по бензину и 71 500 рублей по дизелю.
Напомним, по итогам июля, по данным Минфина, бюджет выплатил нефтяникам 59,9 млрд рублей по топливному демпферу против 34,5 млрд по итогам июня.
— После введения запрета на экспорт бензина с 1 августа нефтяники потеряли часть экспортной выручки. К тому же на ситуацию оказал влияние и выход из строя ряда нефтеперерабатывающих мощностей. Они были вынуждены повышать цены, понимая, что при текущих условиях могут не получить бюджетных выплат. При увеличении отсечки на пять процентных пунктов они могут рассчитывать на выплаты из бюджета, — отмечает Екатерина Косарева.
Кроме того, на рост объемов поставок бензинов на внутренний рынок в ближайшее время окажет влияние и белорусский импорт. По словам гендиректора компании Оpen Oil Market Сергея Терешина, белорусские НПЗ остаются недозагруженными после санкций 2020 года и потери европейского рынка.
В концерне «Белнефтехим» не предоставили оперативный комментарий. Однако ранее там сообщали «Известиям», что спрос на белорусский бензин со стороны российских покупателей увеличился.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, итоги совещания в правительстве продемонстрировали, что все участники отрасли, прежде всего производители топлива, максимально ответственно подходят к решению задачи удовлетворения спроса на бензин в полном объеме.
С участием РЖД обеспечен профицит поставок в Крым, наращивается грузопоток в регионы Дальнего Востока, в первую очередь в Приморский край. При этом сохраняющиеся риски террористических атак требуют концентрации усилий со стороны силовых ведомств и корпоративных служб по защите объектов нефтепереработки, заключил собеседник.