В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

«В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты — “Новогоднего капитала” для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей», — сообщили в документе.
Предложенная единовременная выплата, не облагаемая налогом, предназначается всем россиянам, получающим пенсию по старости. Ее должны перечислять не позднее чем за две недели до Нового года. По мнению вице-спикера Госдумы, это позволит пенсионерам заранее спланировать праздничные траты. Такая мера поддержки станет важным шагом, покажет государственную заботу о старшем поколении и повысит потребительскую активность в предновогодний период.
