В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Ввести для всех пенсионеров «Новогодний капитал» размером в пять тысяч рублей предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Соответствующее обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты — “Новогоднего капитала” для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей», — сообщили в документе.

Предложенная единовременная выплата, не облагаемая налогом, предназначается всем россиянам, получающим пенсию по старости. Ее должны перечислять не позднее чем за две недели до Нового года. По мнению вице-спикера Госдумы, это позволит пенсионерам заранее спланировать праздничные траты. Такая мера поддержки станет важным шагом, покажет государственную заботу о старшем поколении и повысит потребительскую активность в предновогодний период.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

