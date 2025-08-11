Вице-премьер Хуснуллин назвал долю девелоперов в зоне риска банкротства

Вслед за изменением ключевой ставки средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке также снизились, потеряв за неделю с 28 июля по 3 августа в среднем от 1,36 п.п. до 2 п.п. в зависимости от сегмента. Несмотря на это, для полноценного восстановления спроса, по мнению аналитиков, ставки по ипотеке должны опуститься гораздо сильнее — минимум до 15% годовых.