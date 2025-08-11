Вице-премьер Хуснуллин назвал долю девелоперов в зоне риска банкротства

В зоне риска банкротства находятся 19% девелоперов, рассказал в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве вопросы жилищного и дорожного строительства.
По его мнению, риски существуют у примерно 20% застройщиков, поскольку сроки ввода в эксплуатацию были перенесены у 19% проектов.
«Эти 19% девелоперов находятся в зоне риска, но это не значит, что они обязательно обанкротятся — они могут и достроить», — считает Хуснуллин.
Однако, как уточнил вице-премьер, если «ситуация с ключевой ставкой протянется еще полгода», а также «не будет притока денег в отрасль», а граждане не будут «вкладываться в недвижимость», то доля таких девелоперов может превысить 30%.
В апреле Хуснуллин заявил, что в России сдвинулись сроки сдачи в эксплуатацию порядка 100 тыс. квартир. Как он отметил тогда, в случае сдвижения срока более чем на полгода может возникнуть потенциальный риск банкротства застройщиков. При этом вице-премьер подчеркнул, что в случае необходимости власти примут оперативные меры поддержки девелоперов.
До этого он назвал приостановку ввода новых жилых проектов и почти двукратное сокращение выдачи ипотеки основными угрозами для строительной отрасли в условиях высокой ключевой ставки. Однако из-за инертности сектора последствия будут заметны только через два-три года, уточнил тогда Хуснуллин.
В конце июля Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Это второе подряд смягчение монетарной политики — в июне ставка снизилась с 21 до 20%.
Вслед за изменением ключевой ставки средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке также снизились, потеряв за неделю с 28 июля по 3 августа в среднем от 1,36 п.п. до 2 п.п. в зависимости от сегмента. Несмотря на это, для полноценного восстановления спроса, по мнению аналитиков, ставки по ипотеке должны опуститься гораздо сильнее — минимум до 15% годовых.
