Вежливый отказ: Китай ведет плавную дедолларизацию

При этом торговля самого Китая будет защищена надежно. Таким образом, будет сформирована межрегиональная система, замкнутая в себе, которая не будет зависеть от колебаний основных валют. Для большего КНР придется пойти на либерализацию финансовых рынков и полную отмену контроля над движением капитала. К этому Пекин не готов, по крайней мере, в ближайшее время. Однако создаваемая китайцами система свидетельствует о безвозвратном изменении мировых финансов и экономики в сторону многослойной группы блоков, двух- и многосторонних соглашений и других взаимных обязательств, которые не будут вести в один-единственный центр. Это и станет прообразом многополярного мира.