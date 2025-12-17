Верховный суд включит «дело Долиной» в обзор практики по оспариванию сделок

Подготовить обзор практики поручил председатель Верховного суда Игорь Краснов. Обзор составят три коллегии — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам, сообщили ТАСС в пресс-службе ВС.
Лариса Долина продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. летом 2024 года. Вскоре после заключения сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников, которым она отправила полученные деньги.
Хамовнический суд Москвы 28 марта вернул Ларисе Долиной право на недвижимость. Верховный суд отменил решение Хамовнического суда и направил на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд вопрос о выселении певицы из квартиры.