Верховный суд США разрешил администрации Трампа заморозить $4 млрд

Ранее, 10 сентября, сообщалось, что Пентагон значительно снизит расходы на поддержание боеготовности американских войск в Европе. В 2026 году финансирование программы Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2), предназначенной для обеспечения складов с вооружением, сократится почти в 15 раз по сравнению с 2023 годом. Это станет четвертым подряд снижением расходов на данную программу.