«Из резолютивной части решения суда следует, что иск Долиной к Лурье отклонен в полном объеме. Это значит, что право собственности признано за Лурье. А встречный иск Лурье к Долиной о ее выселении будет решен в Мосгорсуде в ходе повторного рассмотрения дела во второй инстанции», — сказала адвокат.
Верховный суд признал право собственности спорной квартиры Долиной за Лурье
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России признал право собственности спорной квартиры певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Об этом ТАСС заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.