Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд признал право собственности спорной квартиры Долиной за Лурье

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России признал право собственности спорной квартиры певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Об этом ТАСС заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Источник: РИА "Новости"

«Из резолютивной части решения суда следует, что иск Долиной к Лурье отклонен в полном объеме. Это значит, что право собственности признано за Лурье. А встречный иск Лурье к Долиной о ее выселении будет решен в Мосгорсуде в ходе повторного рассмотрения дела во второй инстанции», — сказала адвокат.