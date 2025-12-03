Верховный суд истребовал дело по жалобе против Ларисы Долиной

После прецедента с Долиной произошел всплеск судебных исков от продавцов квартир. Появился так называемый «эффект Долиной», который стал обозначать ситуацию, при которой продавец недвижимости добивается признания сделки недействительной, утверждая, что действовал под давлением мошенников, в то время как добросовестный покупатель теряет и жильё, и деньги. В ряде случаев покупатели, приобретавшие «вторичку» у пенсионеров, после сделки оказывались лишёнными и квартиры, и денег: бывшие хозяева через суд возвращали жильё, аргументируя, что в момент продажи якобы были обмануты или находились в уязвимом состоянии.