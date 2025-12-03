Верховный суд истребовал дело по жалобе против Ларисы Долиной

Истребовать дело — значит запросить материалы дела из нижестоящего суда. Верховный суд вправе сделать это, если существует необходимость более детального изучения всех подробностей. Это происходит в 5−10% случаев.
Весной 2024 года певица Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках по цене, ниже рыночной покупательнице Полине Лурье. Когда Лурье попросила певицу освободить квартиру, Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые подтолкнули певицу к продаже недвижимости под «сильным психологическим давлением».
В 2025 году суд удовлетворил иск певицы и признал сделку недействительной, вернув квартиру прежней владелице. Полина Лурье при этом осталась и без недвижимости, и без уплаченных средств. Этот случай стал широко обсуждаться в социальных сетях и СМИ, вызвав волну критики в адрес Долиной.
После прецедента с Долиной произошел всплеск судебных исков от продавцов квартир. Появился так называемый «эффект Долиной», который стал обозначать ситуацию, при которой продавец недвижимости добивается признания сделки недействительной, утверждая, что действовал под давлением мошенников, в то время как добросовестный покупатель теряет и жильё, и деньги. В ряде случаев покупатели, приобретавшие «вторичку» у пенсионеров, после сделки оказывались лишёнными и квартиры, и денег: бывшие хозяева через суд возвращали жильё, аргументируя, что в момент продажи якобы были обмануты или находились в уязвимом состоянии.
