Вэнс объяснил отсутствие новых американских пошлин против Китая

Соединенные Штаты не вводят дополнительные импортные пошлины в отношении Китая за его торговые связи с Россией, поскольку действующие тарифы уже достаточно высоки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова передает NBC.
«Сейчас на китайский импорт у нас установлена пошлина на уровне 54%, так что мы уже применяем серьезные ограничения против Пекина», — пояснил он. Вице-президент также добавил, что вопрос о причинах отсутствия новых санкций против Китая за сотрудничество с Россией «выдает непонимание происходящего».
По словам Вэнса, американские власти неоднократно проводили переговоры с представителями Китая «на всех уровнях государственного управления», стараясь добиться от Пекина поддержки усилий по прекращению конфликта на Украине.
Вице-президент подчеркнул, что сторонам пока не удалось добиться окончательного результата, но переговоры работают. Вэнс допустил как усиление санкционного давления, так и его ослабление — в случае, если Вашингтон «почувствует прогресс».
После возвращения Дональда Трампа в Белый дом весной 2025 года отношения между США и Китаем обострились. Вашингтон резко повысил пошлины на китайские товары, Пекин ему ответил тем же.
В течение мая-июня 2025 года страны провели несколько раундов переговоров (Женева, Лондон) и временно договорились о снижении пошлин на 90 дней. Это позволило достичь перемирия в торговой войне, но после этого переговоры вновь вступили в фазу неопределенности, стороны обвиняли друг друга в нарушении условий перемирия.
В августе Китай критиковал Соединенные Штаты за «менталитет холодной войны» и подчеркивал готовность защищать свои интересы на фоне давления со стороны Вашингтона.
Глава американского Минфина Скотт Бессент отмечал, что после прорыва, который привел к временному перемирию в торговой войне, прогресс замедлился. Он допустил, что для достижения нового соглашения, скорее всего, потребуется прямое участие лидеров двух стран. По информации источников South China Morning Post, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться до саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее или в ходе него. Саммит запланирован с 30 октября по 1 ноября в городе Кёнджу.