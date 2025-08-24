Вэнс объяснил отсутствие новых американских пошлин против Китая

Глава американского Минфина Скотт Бессент отмечал, что после прорыва, который привел к временному перемирию в торговой войне, прогресс замедлился. Он допустил, что для достижения нового соглашения, скорее всего, потребуется прямое участие лидеров двух стран. По информации источников South China Morning Post, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться до саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее или в ходе него. Саммит запланирован с 30 октября по 1 ноября в городе Кёнджу.