Венгрия хочет получить исключение из санкций США против закупок в России

БУДАПЕШТ, 7 ноября. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает получить от США исключение из санкций, препятствующих поставкам энергоносителей из России. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана в ходе визита в Вашингтон.

Источник: © РИА Новости

Он выразил надежду на то, что 7 ноября на встрече в Белом доме Орбану удастся убедить президента США Дональда Трампа в необходимости освободить Венгрию от действия американских ограничений в отношении российских нефтегазовых компаний. По его словам, Венгрия хотела бы, «чтобы никакие юридические препятствия не ограничивали поставки энергоносителей».

«С точки зрения Венгрии, важно, чтобы американцы освободили ее от санкций в отношении закупок нефти и природного газа», — сказал Сийярто, заявление которого передала венгерская телекомпания М1.