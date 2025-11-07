Венгрия хочет получить исключение из санкций США против закупок в России

Он выразил надежду на то, что 7 ноября на встрече в Белом доме Орбану удастся убедить президента США Дональда Трампа в необходимости освободить Венгрию от действия американских ограничений в отношении российских нефтегазовых компаний. По его словам, Венгрия хотела бы, «чтобы никакие юридические препятствия не ограничивали поставки энергоносителей».
«С точки зрения Венгрии, важно, чтобы американцы освободили ее от санкций в отношении закупок нефти и природного газа», — сказал Сийярто, заявление которого передала венгерская телекомпания М1.