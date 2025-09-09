Венгрия договорилась с Shell о поставке 2 млрд куб. м. газа в течение 10 лет

Сегодня стало известно, что Венгрия подпишет «самый долгосрочный» контракт на поставку газа «с западного направления». При этом с какой страной заключен контракт, не сообщалось. Прежде основная часть газа поступала в Венгрию по контракту с «Газпромом» через трубопровод «Турецкий поток». В 2024 году объемы поставок достигли 7,6 млрд куб. м.