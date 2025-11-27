Великобритания выдала генеральную лицензию Lukoil International

После этого компания заявила о намерении продать международные активы и сообщила о предложении Gunvor по покупке Lukoil International GmbH. Позже Gunvor отозвала предложение после заявления Минфина США о том, что лицензия на такую сделку выдана не будет до окончания конфликта на Украине. СМИ сообщали о широком круге компаний, заинтересованных в активах «Лукойла», включая американские.