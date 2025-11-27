Великобритания выдала генеральную лицензию Lukoil International

Лицензия, позволяющая проводить операции с компанией, действует до 26 февраля 2026 года.
Ранее британские власти продлили срок генеральной лицензии до 14 февраля 2026 года для четырех дочерних фирм «Лукойла» в Болгарии — Lukoil Bulgaria, Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria.
В октябре Великобритания и США включили «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией «Тенгизшевройл», а британские — дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море.
После этого компания заявила о намерении продать международные активы и сообщила о предложении Gunvor по покупке Lukoil International GmbH. Позже Gunvor отозвала предложение после заявления Минфина США о том, что лицензия на такую сделку выдана не будет до окончания конфликта на Украине. СМИ сообщали о широком круге компаний, заинтересованных в активах «Лукойла», включая американские.
В ответ на введенные 15 октября рестрикции в отношении «Роснефти» и «Лукойла» посольство РФ в Соединенном Королевстве заявило, что подобные действия Лондона грозят дестабилизировать международные энергетические рынки.