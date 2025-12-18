Великобритания ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти»

Узнать больше по теме

«Татнефть»: об истории и перспективах нефтяного гиганта в 2025 году

История одного из крупнейших нефтегазовых холдингов России — компании «Татнефть» — началась в Татарстане в 1950 году. Расскажем о финансовых показателях предприятия и дадим прогноз стоимости его акций с помощью экспертов.