Великобритания ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти»

Великобритания расширила санкционный список, внеся в него несколько российских нефтегазовых компаний. Под санкции подпали «Татнефть» (MOEX: TATN), «Русснефть», «ННК-Ойл» и «Руснефтегаз».

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: AP 2024

В общей сложности в перечень включили 24 физических и юридических лиц. Согласно уведомлению на сайте британского правительства, в санкционный список также вошли эмиратская Saphira Energy и трейдинговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft.

Евросоюз (ЕС) сегодня также расширил санкционный список по России. Под ограничения подпало еще 41 судно из российского «теневого флота».

В октябре ЕС принял 19-й пакет санкций. В него попали российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. Был ужесточен запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

