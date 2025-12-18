Великобритания ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти»

В общей сложности в перечень включили 24 физических и юридических лиц. Согласно уведомлению на сайте британского правительства, в санкционный список также вошли эмиратская Saphira Energy и трейдинговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft.
Евросоюз (ЕС) сегодня также расширил санкционный список по России. Под ограничения подпало еще 41 судно из российского «теневого флота».
В октябре ЕС принял 19-й пакет санкций. В него попали российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. Был ужесточен запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».