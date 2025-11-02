Великие открытия: как Банк России увековечил выдающиеся события

Астроном из средневековой Италии Галилео Галилей доказал вращение Земли вокруг Солнца, но был вынужден отречься от своих идей. По легенде, именно ему принадлежит изречение «И все-таки она вертится!». Совершить это открытие ученому помог собственноручно сконструированный телескоп. Усовершенствовав его до 32-кратного увеличения, Галилео Галилей направил его в небо, где разглядел звезды Млечного Пути, обнаружил фазы Венеры, пятна на Солнце, спутники Юпитера и признаки колец у Сатурна.