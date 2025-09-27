Веганская сертификация: кому и зачем она нужна. Видео

Для потребителей это гарантия, что продукт действительно соответствует заявленным характеристикам. А для производителей — возможность быть честными с покупателями и продвигать свои товары не только в России, но и на мировом рынке. Так что теперь выбирать веганские продукты гораздо проще: ищите на упаковке специальный знак.