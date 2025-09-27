Ричмонд
Веганская сертификация: кому и зачем она нужна. Видео

Теперь выбирать веганские продукты в России стало проще и надёжнее. Главные секреты Финансам Mail раскрыл Антон Северин, директор департамента социальных сетей Роскачества.

Источник: Nathan Dumlao/CC0

Теперь выбирать веганские продукты в России стало проще и надёжнее. Потому что на базе Роскачества работает рган по сертификации «Роскачество — Веган».

Раньше веганские продукты часто маркировали совершенно по-разному, к тому же иностранные системы сертификации ушли с российского рынка. Теперь же в России действует единый стандарт, который соответствует и международным требованиям.

Работает все просто: производители подают заявку в аккредитованный орган по сертификации, их продукция проверяется на соответствие требованиям к производству веганской, вегетарианской и растительной продукции, и если всё подтверждается, она получает сертификат по новому ГОСТу, а на упаковке появляется специальный знак «Роскачество — Веган».

Для потребителей это гарантия, что продукт действительно соответствует заявленным характеристикам. А для производителей — возможность быть честными с покупателями и продвигать свои товары не только в России, но и на мировом рынке. Так что теперь выбирать веганские продукты гораздо проще: ищите на упаковке специальный знак.