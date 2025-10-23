Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ведомости: в РФ могут ввести отдельный налоговый режим для ПВЗ

Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила выделить для пунктов выдачи заказов маркетплейсов отдельный код ОКВЭД и ввести для них специальный налоговый режим. Как сообщают «Ведомости», инициатива изложена в письме, направленном министру экономического развития Максиму Решетникову.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Как следует из письма, имеющегося у редакции, текущие налоговые режимы — общий и упрощенный — не отражают операционных особенностей ПВЗ: предприниматели преимущественно работают как агенты и не могут заявлять вычет по НДС.

Ассоциация инициирует тестирование отраслевого специального режима в пилотных субъектах: предлагается фиксированный налог, зависящий от числа точек выдачи, и пониженные ставки по налогу на доходы либо по налогу на прибыль.

В Министерстве экономического развития подтвердили получение документа и заявили, что предложения внимательно анализируются. Официальная оценка будет дана в рамках установленной процедуры.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
ОКВЭД в 2025 году: что это и зачем он нужен
При регистрации бизнеса предпринимателю необходимо определить виды предстоящей деятельности. Их основные направления официально классифицированы в специальном справочнике и им присвоены определенные шифры. Вместе с экспертом разбираемся, как выбрать код ОКВЭД в 2025 году и зачем он нужен.
Читать дальше