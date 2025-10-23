Ведомости: в РФ могут ввести отдельный налоговый режим для ПВЗ

Как следует из письма, имеющегося у редакции, текущие налоговые режимы — общий и упрощенный — не отражают операционных особенностей ПВЗ: предприниматели преимущественно работают как агенты и не могут заявлять вычет по НДС.
Ассоциация инициирует тестирование отраслевого специального режима в пилотных субъектах: предлагается фиксированный налог, зависящий от числа точек выдачи, и пониженные ставки по налогу на доходы либо по налогу на прибыль.
В Министерстве экономического развития подтвердили получение документа и заявили, что предложения внимательно анализируются. Официальная оценка будет дана в рамках установленной процедуры.
