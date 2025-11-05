Ведомости: услуги связи могут подорожать на 5−10% в 2026 году

В 2026 году операторы будут пересматривать параметры пакетных предложений, комбинируя услуги по-новому, прогнозирует аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Многие опции тарифов были изначально ориентированы на отдельные виды потребления, теперь же провайдерам предстоит адаптировать наполнение сервисов, в том числе с учётом требований по доступности социальных ресурсов в случае отключения связи. На изменения в тарифных конструкциях повлияет и снижение голосового трафика в мессенджерах из-за ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp, добавляет эксперт.