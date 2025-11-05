Ведомости: услуги связи могут подорожать на 5−10% в 2026 году

Как пишут «Ведомости», 48% респондентов прогнозируют увеличение тарифов в диапазоне 5−10%, еще 16% допускают рост цен более чем на 10%.
Согласно результатам опроса Telecom Daily, 70% участников считают, что в 2026 году наибольший рост затронет тарифы на комплексные виды телекоммуникационных услуг — такие как пакеты мобильной связи с домашним интернетом, аренда защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа к корпоративным ресурсам. О возможном увеличении стоимости мобильной связи сообщили 60% респондентов, 53% ожидают подорожания облачных услуг и услуг дата-центров, 50% — фиксированного широкополосного доступа в интернет.
Опрос Telecom Daily, проведенный в октябре 2024 года, показал, что расходы потребителей на сотовую связь и ШПД в 2025 году должны были вырасти на 10−12%. По предварительным оценкам компании, за первые 10 месяцев текущего года эти расходы увеличились на 9,5%.
Данные Росстата подтверждают рост цен: в период с января по сентябрь 2025 года средняя ежемесячная абонентская плата за пакет услуг сотовой связи выросла на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а по доступу к интернету — на 6,3%.
В 2026 году операторы будут пересматривать параметры пакетных предложений, комбинируя услуги по-новому, прогнозирует аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Многие опции тарифов были изначально ориентированы на отдельные виды потребления, теперь же провайдерам предстоит адаптировать наполнение сервисов, в том числе с учётом требований по доступности социальных ресурсов в случае отключения связи. На изменения в тарифных конструкциях повлияет и снижение голосового трафика в мессенджерах из-за ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp, добавляет эксперт.
