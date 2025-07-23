«Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег на сторонние счета

«Почта России» использовала целевые средства, предназначенные для пенсионных и социальных выплат, для размещения на банковских счетах с целью получения дохода. Также компания направила более 1,5 млрд рублей на спонсорскую и благотворительную помощь, а свыше 600 млн рублей — на продвижение в медиа и соцсетях. К таким выводам пришла Счетная палата РФ по итогам аудита эффективности деятельности оператора за 2020−2024 годы и истекший период 2025 года.
«Несоблюдение сроков доставки пенсий и пособий связано с возможностью извлечения АО “Почта России” дохода от возмездного размещения целевых средств, предназначенных для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах. Также Социальный фонд России (СФР) выявил у “Почты России” 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1−20 дней в 2020—2024 гг., — пишут “Ведомости”.
По сведениям издания, вместо концентрации ресурсов на развитие собственной инфраструктуры «Почта России» направляла значительные суммы в поддержку спортивных и других организаций, а также в продвижение бренда через медиа. В свою очередь, в «Почте России» на запрос СМИ заявили, что компания обеспечивает бесперебойную доставку выплат около 9 млн пенсионеров и 7 млн получателей социальных выплат даже в условиях чрезвычайных ситуаций и в приграничных районах.
Как сообщало URA.RU ранее, Госдума предложила ввести компенсацию за несвоевременную выплату пенсий и социальных пособий через «Почту России» и законодательно закрепить эти меры. Также депутаты потребовали устранить монополию данной организации на доставку выплат, распространив эту возможность на другие компании.