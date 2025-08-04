«Ведомости»: Абрамович год избегает участия в суде «Русала» против Потанина

В судебном споре господин Абрамович и Crispian Investments фигурируют как ответчики, однако претензий к ним по существу дела у «Русала» нет. Их привлекли потому, что они были стороной соглашения акционеров «Норникеля». Согласно судебным документам, истец отправлял миллиардеру бумаги на три разных адреса, однако тот не предпринял никаких шагов для участия в деле, пишут «Ведомости».