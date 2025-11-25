ВАРПЭ не видит предпосылок для резкого скачка цен на красную икру к Новому году

Он подчеркнул, что цены рыбаков на красную икру зависят не от пиковых сезонов розничных продаж, а от ситуации на промысле тихоокеанских лососей. «Уже не первый год мы наблюдаем одну и ту же технологию “возгонки цены”: смышленые продавцы и словоохотливые эксперты “бьют тревогу” из-за “взлетевших в космос” цен на первую икру, а спустя несколько месяцев снова собирают богатый урожай из тревожных заголовков СМИ, убеждая российских потребителей купить икру заранее: дескать “к Новому году она сильно вырастет в цене”, — добавил президент ассоциации.