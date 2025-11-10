Вакансий всё меньше: растет ли в России безработица

Напряжение на рынке труда, фиксировавшееся в прошлом году, постепенно отступает. В октябре индекс HH (соотношение резюме к вакансиям) резко вырос с минимальных до средних значений: теперь желающих найти работу стало больше, зато свободных вакансий оказалось не так много. Совсем недавно картина была совершенно иной. Между тем данные Росстата свидетельствуют, что безработица практически не поменялась и осталась на близких к рекордно низким уровнях. С чем связано такое расхождение двух метрик и в каких индустриях в наибольшей степени упал спрос на кадры — в материале «Известий».