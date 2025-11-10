Вакансий всё меньше: растет ли в России безработица

Напряжение на рынке труда, фиксировавшееся в прошлом году, постепенно отступает. В октябре индекс HH (соотношение резюме к вакансиям) резко вырос с минимальных до средних значений: теперь желающих найти работу стало больше, зато свободных вакансий оказалось не так много. Совсем недавно картина была совершенно иной. Между тем данные Росстата свидетельствуют, что безработица практически не поменялась и осталась на близких к рекордно низким уровнях. С чем связано такое расхождение двух метрик и в каких индустриях в наибольшей степени упал спрос на кадры — в материале «Известий».
Быстрый рост соискателей
Еще в прошлом году индекс HH показывал рекордно низкие значения. Так, в июне 2024 года он находился на уровне 3,1, что означает крайний дефицит соискателей. Лишь в ноябре того же года показатель выбрался за отметку 4 — умеренного уровня конкуренции за рабочие места. В нынешнем году он постепенно рос и в октябре взлетел сразу с 6,4 до 7,3 пункта. Сейчас этот показатель находится в непосредственной близости к восьмерке. После этой отметки начинается диапазон высокого уровня конкуренции соискателей за рабочие места, фактически ситуация довольно серьезной безработицы.
Существенную нехватку кадров по-прежнему отмечают в розничной торговле (2,4 резюме на место), также в дефиците врачи и фармацевты (3,9 резюме). Рабочие специальности на промпроизводстве, а также автобизнес, туризм и добыча сырья относительно сбалансированы.
Трудно приходится в поиске работы белым воротничкам, включая представителей креативного класса (медиа, PR, искусство и развлечения), а также менеджерам, юристам и бухгалтерам. Самый низкий спрос — почти 38 резюме на место — для соискателей вакансий в стратегии, инвестициях и консалтинге. В принципе, это логично, учитывая что в ситуации неопределенности работодатели начинают в первую очередь экономить на административном персонале.
Тем не менее быстрый рост числа соискателей явно противоречит данным Росстата. Статистика ведомства фиксирует, что несколько месяцев уровень безработицы держался на историческом минимуме — 2,1% — и лишь в сентябре немного прибавил, достигнув 2,2%. Впрочем, такое увеличение может находиться в рамках статистической погрешности. По сути, Росстат считает, что рынок труда по-прежнему очень жесткий для работодателя, и проблемы замедления экономики и роста безработицы нет. Кто прав?
Замедление спроса
По словам младшего директора по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислава Бухарского, рост индекса с конца 2024 года по начало 2025 года, судя по статистике HH, был связан с существенным снижением предлагаемых вакансий со стороны компаний при сохранении потока активных резюме, то есть налицо определенное замедление спроса в экономике.
— Последние месяцы предложение вакансий относительно стабильно, при этом продолжает увеличиваться число активных резюме. Скорее всего, рост индекса HH, несмотря на сохраняющийся низкий уровень безработицы, связан с популяризацией платформы, на которой уже работающие люди рассматривают альтернативные варианты заработка на фоне продолжающейся гонки зарплат и возможных моментов, которые не устраивают на нынешнем месте. Это в том числе может быть связано с тем, что не все компании в текущих условиях способны поддерживать конкурентную заработную плату.
Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, рынок труда в целом показывает неоднозначные сигналы.
— С одной стороны, уровень безработицы близок к историческому минимуму (последнее значение — 2,2%), что считается признаком напряженного рынка труда. Однако важно помнить, что уровень безработицы — инерционный, запаздывающий показатель, который не сразу и не полностью отражает более «тонкие» изменения в балансе спроса и предложения рабочей силы, — отмечает эксперт.
В частности, низкая безработица может означать, что в экономике высока доля занятых среди трудоспособного населения и пока нет массовых увольнений. Но при этом предприятия могут сокращать число открытых вакансий, замедлять рост зарплат, переводить часть персонала на неполную занятость, и всё это формально не будет приводить к росту безработицы, поясняет Ольга Беленькая.
По ее словам, нужно смотреть и на другие индикаторы, например на изменение численности занятых, изменение числа открытых вакансий и активных резюме, а также учитывать долю работников, переведенных на неполную неделю. Уточнят ситуацию данные о количестве отработанных в экономике часов и динамике зарплат.
— Ухудшение условий труда может стимулировать увеличение числа активных резюме. Люди могут искать другую работу или подработку, и это может способствовать росту HH-индекса. Если при этом одновременно сокращается число открытых вакансий, то рост HH-индекса будет еще заметнее, — сказала Ольга Беленькая.
Разница учета
Как отмечает старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок, такие расхождения между данными официальной статистики и анализом от HH связаны с разницей учета.
— Многие создают и обновляют свои резюме, продолжая работать на старых рабочих местах, и не являются безработными с точки зрения Росстата, поэтому рост числа резюме во многом отражает не увеличение числа безработных, а увеличение желающих найти найти новую, — пояснил эксперт.
Вместе с тем количество вакансий как в hh.ru, так и в государственных службах занятости продолжает сокращаться, компании активно уменьшают объемы найма в результате охлаждения экономики. При этом традиционно бизнес не увольняет своих работников, вместо этого переводя их на неполный рабочий день. Так что, по-видимому, пик дефицита рабочей силы в целом по России можно считать преодоленным, хотя он еще будет сохраняться в некоторых отраслях и регионах.
Старший научный сотрудник лаборатории доказательной экономики Института Гайдара Роман Карих отмечает, что ситуация по отраслям неоднородна: работодатели из замедляющихся секторов экономики (обрабатывающие производства, автомобильный сектор, строительство) прибегают к практикам, расширяющим скрытую безработицу (например, при переходе на неполный рабочий день). Такая политика не отражается на официальных данных.
— Ухудшение условий работы, выраженное прежде всего в снижении заработка сотрудников за счет сокращения количества рабочих часов, увеличивает риски увольнений и стимулирует сотрудников из переохлаждающихся отраслей искать дополнительные возможности на рынке труда, сохраняя при этом свой статус занятых, — подытожил экономист.