В Японии заявили о невозможности полностью отказаться от российского газа

Узнать больше по теме

ООО: плюсы и минусы работы с ограниченной ответственностью

В нашей стране одной из самых распространенных форм ведения бизнеса стало общество с ограниченной ответственностью. Оно удобно в управлении, не ограничено в сферах работы и более безопасно при наступлении рисков. В этом материале расскажем, что такое ООО, чем оно отличается от других правовых форм юридических лиц, какие налоги платит, как открыть и закрыть такую организацию.