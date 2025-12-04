В Wildberries развеяли миф о запрете маркетплейсам в других странах иметь банки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия не является уникальной страной с точки зрения регулирования финтеха, многие страны, наоборот, поощряют развитие банков маркетплейсов. Об этом заявил председатель правления «Вайлдберриз банка» и глава финтеха RWB (Объединенной компании Wildberries и Russ) Георгий Горшков, выступая на XI Банковской юридической конференции.
«Есть множество примеров стран, где при маркетплейсах успешно развиваются банки и финтех-компании. Причем речь идет о странах с наиболее продвинутым финтехом», — сказал Горшков.
Он привел в пример Китай, где доли в банках имеют Alibaba и Tencent. В Индонезии, на Филиппинах и в Сингапуре банки интегрированы в e-com платформу, входящую в одну с ними группу. Также в Казахстане в группу Kaspi входит и маркетплейс, и банк, а в Узбекистане при маркетплейсе Uzum развивается Uzum Bank. В Индии, Корее и США — маркетплейсы имеют в составе полноценные платежные сервисы.
И это далеко не все примеры, указал Горшков. Он объяснил, что, когда говорят о запрете для маркетплейсов иметь собственные банки, чаще всего вспоминают модель США. Но нужно учитывать, что там и банкам запрещено владеть маркетплейсами, заниматься торговлей и развивать непрофильные активы. В России банки при маркетплейсах, в том числе «Вайлдберриз банк», уже полностью подпадают под действующее законодательство и соблюдают его наравне со другими кредитными организациями, подчеркнул Горшков. Эти банки точно так же поднадзорны Банку России, как и другие игроки.
«И важно понимать, что в СНГ и в Азии мы как е-com платформа конкурируем не с Amazon, а с местными игроками, которые активно развивают свой финтех и имеют для этого поддержку государства. В случае уничтожения финтеха при цифровых платформах — и российский финансовый сектор, и сегмент e-commerce станут гораздо менее конкурентоспособными на мировой арене», — объяснил он.
Ранее представители банковского сообщества РФ заявили, что ни в одной стране мира маркетплейсам не разрешили создавать свои банки.