В Вологодской области закрыли более половины алкомаркетов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Более половины алкомаркетов Вологодской области закрылись или перестали торговать спиртным с 1 марта, когда начал действовать региональный закон об ограничении продажи алкоголя, сообщает губернатор области Георгий Филимонов.

Источник: © РИА Новости

«За время действия закона Вологодской области (с 1 марта этого года) закрылись или прекратили реализацию спиртного 354 алкомаркета. Это более половины всех магазинов такого формата», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Филимонов, если в начал 2025 года в Вологодской области работали 610 алкомаркетов, то в настоящее время прекратили продавать алкоголь в розницу или закрылись 230 федеральных и 124 региональных магазина.

С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.