Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологодской области приостановили продажу алкоголя в «Северном градусе»

В 25 торговых точках сети «Северный градус» в Вологодской области приостановили продажу крепкого алкоголя. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Георгия Филимонова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Отмечается, что продажу приостановили из-за нарушения областного закона, регулирующего реализацию спиртного.

«Компания не предприняла своевременных мер для устранения нарушений, из-за чего действие лицензии было приостановлено. Возобновить продажи можно будет только после исправления ситуации», — сказано в публикации.

Кроме того, Филимонов напомнил, что с начала 2025 года в Вологодской области закрылисьили прекратили реализацию алкоголя 360 алкомаркетов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Лицензия: виды и особенности получения
Некоторым видам бизнеса для разрешения на работу необходимо иметь лицензию. В этой статье мы рассмотрим, что это за документ, кому он нужен, а также выделим особенности, которые необходимо учитывать при его получении.
Читать дальше