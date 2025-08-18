В Вологодской области приостановили продажу алкоголя в «Северном градусе»

Отмечается, что продажу приостановили из-за нарушения областного закона, регулирующего реализацию спиртного.
«Компания не предприняла своевременных мер для устранения нарушений, из-за чего действие лицензии было приостановлено. Возобновить продажи можно будет только после исправления ситуации», — сказано в публикации.
Кроме того, Филимонов напомнил, что с начала 2025 года в Вологодской области закрылисьили прекратили реализацию алкоголя 360 алкомаркетов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».