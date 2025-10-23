«Красное и белое» не смогло оспорить приостановку лицензии в Вологде

«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — говорится в материалах дела. Полный текст решения суда еще не опубликован.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что федеральная сеть магазинов «Красное и белое» уходит из региона после того, как компания прекратила розничную продажу алкоголя в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений. Компания свой уход не подтвердила и заявила, что намерена через суд вновь открыть магазины в Вологодской области.
Как объявил глава региона 16 октября, достигнуты договоренности с акционерами федеральных сетей алкомаркетов об их ребрендинге и переформатировании в магазины «у дома» до конца 2025 года. Доля алкоголя в их ассортименте будет снижена до 20%, торговать им будут в отдельных залах.