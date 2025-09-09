Ричмонд
В Венгрии объяснили, почему решили покупать газ не только у России

Венгрия намерена закупать природный газ на «западном направлении», сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Источник: Reuters

По его словам, этот контракт будет «самым долгосрочным» из тех, что Венгрия уже заключала.

«Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем», — написал Сийярто в Facebook* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Он напомнил, что Будапешт всегда прилагал «серьезные усилия к диверсификации».

1 сентября Сийярто сообщил, что Венгрия получила от России через «Турецкий поток» с начала года более 5 млрд куб. м газа, он поступил через Сербию.

Ранее российский газ поступал также через Украину по транзитному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. С 1 января этого года транзит российского газа в Европу по трубопроводам Украины полностью остановлен — Москва и Киев не продлили договор о транзите.

В декабре 2023 года ЕС ввел эмбарго на поставки российской нефти по морю, исключением стал импорт в Венгрию, Словакию (у них нет альтернативных источников нефти) и Чехию. Позднее эти меры распространились на нефтепродукты, также на них был установлен потолок цен.

