Венгрия намерена обойти запреты ЕС на поставки нефти и газа из России

«Действительно, есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. Мы работаем над тем, как обойти эти санкции», — сказал глава правительства в утренней программе радиостанции Kossuth. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с руководством венгерской компании MOL, которая использует российскую нефть на своих НПЗ.