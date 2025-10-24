Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия намерена обойти запреты ЕС на поставки нефти и газа из России

БУДАПЕШТ, 24 октября. /ТАСС/. Венгрия постарается обойти запреты Евросоюза на поставки нефти и газа из России и будет продолжать борьбу против этого решения.

Источник: AP 2024

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе.

«Действительно, есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. Мы работаем над тем, как обойти эти санкции», — сказал глава правительства в утренней программе радиостанции Kossuth. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с руководством венгерской компании MOL, которая использует российскую нефть на своих НПЗ.

«Мы продолжаем борьбу. Эта битва еще не проиграна», — заверил Орбан, добавив, что потребуются «серьезные маневры».