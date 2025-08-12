В Турции власти предложили отказаться от шведского стола

Рамазан Бингель, член президентского совета и руководитель Ассоциации рестораторов Турции, заявил, что в течение двух месяцев детальный отчёт будет представлен Эрдогану, а затем передан в соответствующие ведомства.
«При поступлении доклада в парламент может быть принят ряд законодательных мер. В частности, система “все включено” (all inclusive) в отелях может быть заменена форматом “а-ля карт” (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть», — уточнил он.
Система «все включено», характерная для турецких курортов, предполагает бесплатное предоставление питания, напитков и различных услуг в составе стоимости проживания.
Согласно данным турецкого фонда, занимающегося предотвращением пищевых отходов, в стране ежегодно утилизируется около 23 миллионов тонн продуктов питания, причем в 35% случаев отходы образуются еще до приготовления блюд. Наибольшие объемы потерь приходятся на фрукты, овощи и хлеб. Ежедневно в Турции выбрасывается около 12 миллионов хлебобулочных изделий, свидетельствуют данные этой организации.
Руководитель ассоциации рестораторов также отметил, что около половины популярного в турецких заведениях «завтрака на тарелках», когда различные компоненты завтрака подаются в небольших порциях на отдельных тарелках, остаётся невостребованными. Бингель считает необходимым заменить этот формат на систему, позволяющую клиентам самостоятельно формировать свой заказ.