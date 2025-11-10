В Таиланде ужесточили правила продажи и употребления алкоголя

Продажа алкоголя в стране разрешена только с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до полуночи. После вступления закона в силу некоторые предприниматели интерпретировали его так, что купленные в разрешенное время напитки запретят употреблять в запрещенное, отмечает в публикации.
В ноябре лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор нескольких русскоязычных пабликов в таиландских социальных сетях Светлана Шерстобоева рассказала, что гражданин России задержан в таиландской столице Бангкоке за курение электронной сигареты, которые запрещены в стране.
Она отметила, что в Таиланде запрещены все виды вейпов и электронных сигарет, а курение таких устройств карается уголовным законодательством страны.