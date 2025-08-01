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В «стране, о которой никто не слышал», объявили ЧП после пошлин Трампа

После того как Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины для Лесото, местные текстильные предприятия — крупнейшие работодатели в стране — столкнулись с сокращением заказов и были вынуждены начать сворачивать свою деятельность.

Источник: Вокруг Света

Правительство африканской страны Лесото объявило чрезвычайное положение в связи с угрозой введения США 50-процентных пошлин, пишет The Wall Street Journal.

Эти меры позволят оперативно перенаправить средства на программы борьбы с безработицей среди молодежи и стимулирование экономики, объяснил изданию министр торговли Лесото Мохети Шелиле.

Швейная промышленность, являющаяся крупнейшим частным работодателем Лесото, обеспечивает значительную часть экспорта страны с годовым ВВП в $2,3 млрд. На США приходится почти 20% зарубежных продаж, включая продукцию для таких брендов, как Levi’s и Reebok, а также для сетей вроде Walmart. Угроза введения пошлин привела к резкому сокращению заказов, остановке производственных линий и массовым увольнениям.

Шелиле сообщил газете, что некая американская лоббистская группа, якобы имеющая связи с влиятельными членами семьи Трампа, запросила $1,5 млн за кампанию по отмене пошлин. Имена лоббистов не назывались. По его словам, власти Лесото отвергли это предложение.

Несмотря на объемы поставок в США изготовленной одежды из Лесото, весной 2025 года Трамп, выступая в конгрессе с первой речью после возвращения в Овальный кабинет, упомянул эту страну в контексте вопроса о сокращении, по его словам, бесполезных расходов. «Восемь миллионов долларов африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал», — заявил Трамп.

1 августа президент США подписал указ о введении импортных пошлин для 69 стран, территорий и Евросоюза. Основная ставка осталась на уровне 10%, введенном в апреле, но для стран с небольшим торговым дефицитом с США установлен тариф в 15%. При этом переговоры с рядом государств о возможных исключениях продолжаются, пошлины вступят в силу с 7 августа.

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